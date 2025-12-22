Pretraži
predivna obitelj!

Ovo je prva izjava novih pobjednika Supertalenta: "Još ne razumijemo što se dogodilo!"

Piše I.G., Danas @ 08:25 Zanimljivosti komentari
Dua Turkeev & Kids Dua Turkeev & Kids Foto: Instagram

Marko Vukelić čestitao pobjednicima Supertalenta, Duo Turkeev & Kids, koji još ne vjeruju da su pobijedili.

Kći Lane Klingor Mihić, proslavila je 18. rođendan
ponosna mama
Lana Klingor podijelila emotivne prizore s 18. rođendana kćeri: "Blagoslovljeni smo!"
