Ovo je prva izjava novih pobjednika Supertalenta: "Još ne razumijemo što se dogodilo!"

Marko Vukelić čestitao pobjednicima Supertalenta, Duo Turkeev & Kids, koji još ne vjeruju da su pobijedili.

Nakon spektakularnog finala Supertalenta koje je po prvi put održano u zagrebačkoj Areni, pobjednici Duo Turkeev & Kids nisu mogli sakriti emocije. Osvojili su srca publike i žirija, a njihova energija, talent i dirljiva izvedba donijeli su im titulu najboljih.

Voditelj Marko Vukelić bio je među prvima koji im je čestitao odmah nakon proglašenja. U emotivnom trenutku susreta na pozornici, srdačno im je pružio ruku i pohvalio njihov trud i nastup.

"Još ne razumijemo što se dogodilo", izjavili su presretni članovi pobjedničkog tima.

Pogledaji ovo Celebrity Sve su osvojili obiteljskim projektom koji je spontano krenuo u nevjerojatnom smjeru!

Ova večer ostat će upisana u povijest showa ne samo zbog premještanja iz studija u impozantnu Arenu, već i zbog iskrene radosti i emocija koje su se prelile preko pozornice, a Duo Turkeev & Kids su za to bili glavni razlog.

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 7 Foto: Nova TV

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 2 Foto: Nova TV

Duo Turkeev & Kids, finale Supertalenta - 5 Foto: Nova TV

Sve o finalu pročitajte OVDJE.

Nevjerojatni prizori! OVDJE pogledajte kako se Arena Zagreb punila uoči finala Supertalenta.

Galerija 25 25 25 25 25

Braco iz Kumova je pokazao kako izgleda pozornica povijesnog finala, prizore pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Iz svih kuteva! Braco iz Kumova pokazao kako izgleda pozornica povijesnog Supertalent finala!

Prije finala, Maja je pokazala što se događa u zadnjim trenucima pripreme. Više o tome saznajte OVDJE.

1/42 >> Pogledaji ovu galeriju +37 Zanimljivosti Pogledajte kako je izgledalo prvo i jedinstveno finale Supertalenta u Areni Zagreb!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Prve reakcije na novog pobjednika Supertalenta: ''Sve su napravili bez greške, ma bravo''

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte show koji je Maja Šuput napravila u finalu Supertalenta u Areni Zagreb!