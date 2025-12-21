Iz svih kuteva! Braco iz Kumova pokazao kako izgleda pozornica povijesnog Supertalent finala!

Zdravko Vukelić pokazao je kako izgleda spektakularna pozornica finala Supertalenta u Areni Zagreb iz svih kutova.

Na spektakularnom finalu Supertalenta u Areni Zagreb, Zdravko Vukelić iskoristio je kratku pauzu da svojim pratiteljima na društvenim mrežama pokaže kako izgleda pozornica iz svih kutova, i to ne bilo kakva pozornica, već jedna od najimpresivnijih do sada.

U videu je Zdravko prošao ispred žirija, ali i snimio pogled s njihove pozicije prema tisućama gledatelja koji su napunili dvoranu do posljednjeg mjesta. Svjetlosni efekti, impozantna scenografija i tehnički savršen ambijent oduševili su pratitelje.

Vukelić je svojim kratkim, ali efektnim videom još jednom potvrdio koliko je produkcijski iskorak Supertalenta ove sezone bio ogroman – prvi put u povijesti finale se održava izvan studija, u najvećoj dvorani u zemlji, što je dodatno pojačalo dojam ovog televizijskog spektakla.

OVDJE pogledajte kako su se finalisti spremali za povijesno finale Supertalenta u Areni Zagreb!

OVDJE proočitajte intervju s Vukelićem.

