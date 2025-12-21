Imamo video: Pogledajte kakvu je ludnicu Svebor napravio s trubačima!

Svebor Mihael Jelić oduševio je i iza pozornice Supertalenta zasviravši violinu u backstageu, a pridružili su mu se i trubači.

Finalna večer Supertalenta u Areni Zagreb donijela je spektakl i na pozornici i iza nje, a prvi kandidat koji je nastupio bio je Svebor Mihael Jelić.

Nakon što je svojim nastupom doslovno "zapalio" stage odviravši "Đurđevdan", atmosfera se nastavila i u backstageu.

Dok je Svebor energično svirao violinu, pridružili su mu se trubači i stvorili pravo glazbeno slavlje iza kulisa. Video koji je objavljen na službenom profilu Supertalenta pokazuje zaraznu energiju koja se širila i izvan scene, dok su glazbenici s osmijehom i virtuoznošću širili dobro raspoloženje među ekipom iza pozornice.

Publika u Areni i gledatelji ispred malih ekrana mogli su uživati u još jednom talentiranom i karizmatičnom nastupu koji je i u neformalnom dijelu večeri dokazao zašto je Svebor jedan od najzanimljivijih finalista sezone.

Svebor Mihael Jelić, finale Supertalenta - 3 Foto: Nova TV

Svebor Mihael Jelić, finale Supertalenta - 4 Foto: Nova TV

