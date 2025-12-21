Pretraži
backstage supertalenta gorio!

Imamo video: Pogledajte kakvu je ludnicu Svebor napravio s trubačima!

Piše I.G., Danas @ 21:14 Zanimljivosti komentari
Svebor Mihael Jelić Svebor Mihael Jelić Foto: Instagram

Svebor Mihael Jelić oduševio je i iza pozornice Supertalenta zasviravši violinu u backstageu, a pridružili su mu se i trubači.

Duo Turkeev & Kids nastupili u finalu Supertalenta
ni u snu nisu ovo zamišljali!
Sve su osvojili obiteljskim projektom koji je spontano krenuo u nevjerojatnom smjeru!
Zdravko Vukelić pokazao je kako izgleda spektakularna pozornica finala Supertalenta
veliki produkcijski iskorak!
Iz svih kuteva! Braco iz Kumova pokazao kako izgleda pozornica povijesnog Supertalent finala!
Ingrid i Tatan nastupili u finalu Supertalenta
izdržali najteže životne trenutke
Njihova priča nije samo o savršenom plesu, ispunjena je i bolnim gubicima
Vardanyan Brothers nastupili u finalu Supertalenta
kao vatra i voda
Nije svima lako gledati njihove akrobacije: ''Usporedio bih to s pirotehničarom koji traži bombu i svaki put može pogriješiti!''
Ovako se prepuna zagrebačka Arena zabavlja uslijed najgledanijeg showa u Hrvatskoj!
odlična atmosfera!
Ovako se prepuna zagrebačka Arena zabavljala uslijed najraskošnijeg finala showa u Hrvatskoj!
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
kuharica nina
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
Bloom Tatarinov se pridružio TikTok trendu
kakav šarmer
Samo dvije riječi bile su dovoljne za još jedan preslatki trenutak Majinog Blooma
Zdravko Vukelić intervju uoči finala showa Supertalent
''ovo je velika stvar!''
Saznajte što nam to Braco iz Kumova sprema u Supertalent finalu: ''Atmosfera će bit kao na utakmici!''
Mahir Kapetanović Mahkey objavio je da se oporavlja nakon operacije
izgubio 50 kilograma
Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
vidite li sličnost?
Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
