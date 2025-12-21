Pogledajte kako je izgledao izlazak žirija na veliku pozornicu Supertalenta u Areni Zagreb!

Dok gledatelji na televiziji vide samo finalni spektakl, jedan Instagram video otkrio je kako je zapravo izgledao izlazak žirija Supertalenta na veliku pozornicu Arene Zagreb – iz sasvim druge, behind the scenes perspektive.
Na Instagramu Supertalenta je podijeljen behind the scenes video koji otkriva kako je izgledao izlazak žirija Supertalenta na impresivnu pozornicu u Areni Zagreb.
Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Nova TV
Velika pozornica u Areni Zagreb, svjetlosni efekti i energija publike dodatno su naglasili važnost tog trenutka, a video je mnogima dao rijedak uvid u ono što se inače ne vidi – kako nastaje televizijski spektakl iz druge perspektive.
Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Marko Seper/PIXSELL
Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Maja Šuput i Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV
Martina Tomčić Foto: Nova TV
Davor Bilman Foto: Nova TV
Objava je brzo privukla pažnju fanova Supertalenta, koji su u komentarima istaknuli koliko je zanimljivo vidjeti što se događa ''iza zavjese'' prije nego što kamere krenu snimati.
Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV
Martina Tomčić Foto: Nova TV
Maja Šuput Foto: Nova TV
Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV
