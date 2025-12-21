Pogledajte kako je izgledao izlazak žirija na veliku pozornicu Supertalenta u Areni Zagreb!

Dok gledatelji na televiziji vide samo finalni spektakl, jedan Instagram video otkrio je kako je zapravo izgledao izlazak žirija Supertalenta na veliku pozornicu Arene Zagreb – iz sasvim druge, behind the scenes perspektive.

Dok gledatelji pred malim ekranima vide samo savršeno režiran trenutak, iza svakog izlaska na veliku pozornicu stoji prava mala produkcijska mašinerija.

Na Instagramu Supertalenta je podijeljen behind the scenes video koji otkriva kako je izgledao izlazak žirija Supertalenta na impresivnu pozornicu u Areni Zagreb.

Fabijan Pavao Medvešek, Davor Bilman, Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Nova TV

Velika pozornica u Areni Zagreb, svjetlosni efekti i energija publike dodatno su naglasili važnost tog trenutka, a video je mnogima dao rijedak uvid u ono što se inače ne vidi – kako nastaje televizijski spektakl iz druge perspektive.

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Marko Seper/PIXSELL

Finale Supertalenta u Areni Zagreb Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Maja Šuput i Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV

Martina Tomčić Foto: Nova TV

Davor Bilman Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Nevjerojatni prizori! Pogledajte kako se Arena Zagreb punila uoči finala Supertalenta

Pogledaji ovo Celebrity Braco iz Kumova pokazao kako su se finalisti spremali za povijesno finale Supertalenta u Areni Zagreb!

Objava je brzo privukla pažnju fanova Supertalenta, koji su u komentarima istaknuli koliko je zanimljivo vidjeti što se događa ''iza zavjese'' prije nego što kamere krenu snimati.

Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV

Martina Tomčić Foto: Nova TV

Maja Šuput Foto: Nova TV

Fabijan Pavao Medvešek Foto: Nova TV

Galerija 12 12 12 12 12

1/4 >> Pogledaji ovu galeriju +0 Celebrity Umjesto krune perje na glavi: Maja Šuput kao snježna kraljica u finalu Supertalenta!

Pogledaji ovo Celebrity Odbrojavanje je počelo! Martina Tomčić otkrila kako Arena Zagreb izgleda prije finala Supertalenta

Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan snimio Mešina kako se sprema za finale Supertalenta: "Ne pokušavajte ovo kod kuće!"

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ministar Habijan snimkom iz teretane zaintrigirao javnost zbog detalja na njegovoj ruci!