Umjesto krune perje na glavi: Maja Šuput kao snježna kraljica u finalu Supertalenta!

Maja Šuput bila je apsolutni modni vrhunac finalne večeri Supertalenta u Areni Zagreb, pojavivši se u raskošnoj bijeloj haljini koja je ostavljala bez daha.

Finalna večer Supertalenta u Areni Zagreb donijela je pravi modni spektakl, a u središtu pažnje bila je Maja Šuput, koja se pojavila u impresivnoj bijeloj haljini dostojnoj velikog televizijskog finala.

Haljina, u potpunosti prekrivena šljokicama, odiše luksuzom i snagom, dok bogati slojevi tila u donjem dijelu stvaraju raskošnu siluetu nalik velikom kišobranu. Poseban naglasak stavljen je na jedno rame, koje je dodatno ukrašeno voluminoznim tilom, dajući cijelom izdanju dramatičnost i moćan vizualni dojam.

Više o haljini rekao nam je njen stilist Marko Grubnić koji se pobrinuo za sve njene outfite u ovoj, ali i u prijašnjim sezonama Supertalenta.

''Maja u velikom finalu izlazi poput prave Snježne kraljice. Odjevena u raskošnu bijelu haljinu prekrivenu šljokicama, odiše moći, elegancijom i apsolutnom dominacijom scene. Donji dio haljine čini bogati volumen tila koji se širi poput kišobrana, stvarajući dojam monumentalnosti i luksuza, dok je jedno rame dodatno naglašeno slojevima tila koji daju dramatičnu, gotovo kraljevsku siluetu.''

Maja Šuput Foto: Nova TV

Inspiracija za ovaj look bila je Snježna kraljica, što se savršeno uklopilo u atmosferu velikog finala. Umjesto klasične krune, Maja je nosila ukras od perja u kosi, koji je cijelom stylingu dao moderan i avangardan twist. Frizura je bila u znaku old Hollywood glamura – elegantni valovi začešljani u stranu podsjetili su na zlatno doba filmskih diva.

Maja Šuput, Martina Tomčić Moskaljov Foto: Nova TV

''Umjesto klasične krune, Maja nosi ukras od perja u kosi, koji savršeno nadopunjuje njezin old Hollywood glam – kosa je stilizirana s elegantnim valovima, začešljanim u stranu, podsjećajući na zlatno doba filmskih diva. Cijeli look je snažan, raskošan i samouvjeren, baš onakav kakav finale u areni i zaslužuje.''

Cijeli styling ostavlja dojam samouvjerenosti, dominacije i elegancije, potvrđujući Majin status jedne od najvećih domaćih show-girl zvijezda.

Maja Šuput Foto: Nova TV

