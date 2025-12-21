Pogledajte kako se Frano Ridjan snašao u ulozi kandidata Supertalenta: "Vidimo se u finalu!"

Uoči finala Supertalenta, influenceri Adrian Popović i Ivan Molnar snimili su zabavan skeč s Franom Ridjanom koji je, glumeći kandidata, nasmijao gledatelje.

Večer u kojoj će Arena Zagreb gorjeti od talenta sve je bliže, a uoči spektakularnog finala Supertalenta, influenceri Adrian Popović i Ivan Molnar snimili su zabavan skeč u kojem im se pridružio i voditelj showa Frano Ridjan.

U simpatičnoj zamjeni uloga, Adrian i Ivan preuzeli su ulogu strogog žirija, dok se Frano transformirao u kandidata spremnog za audiciju. Sve je krenulo s klasičnim pitanjem: "Predstavite se", na što je Ridjan duhovito odgovorio te je istaknuo da bi, da je paprika, bio "babura".

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li sve pobjednike Supertalenta? Evo tko je sve kroz godine osvojio srca publike!

Zatim je zapjevao hit "Ja se konja bojim", a izvedba je bila toliko "uvjerljiva" da su mu suci jednoglasno poručili – vide ga u finalu! Skeč je nasmijao pratitelje i dodatno zagrijao atmosferu uoči večerašnjeg velikog finala.

Na kraju videa, Frano je gledatelje pozvao da večeras ne propuste finale uživo iz Arene Zagreb, koje, kako kaže, donosi pravi spektakl.

Tko će odnijeti pobjedu, saznat ćemo uskoro, a do tada, zabava je već krenula!

Pogledaji ovo Celebrity Večeras pišemo povijest u Areni: Tko će postati novi Supertalent?

OVDJE pogledajte intervju s Adrianom Popovićem uoči spektakla u Areni.

OVDJE pogledajte intervju s Ivanom Molnarom.

Ako želite znati više o večerašnjem finalu, kliknite OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Sve je spremno za spektakl u Areni: Evo kako će izgledati najveće finale Supertalenta ikad!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Novi udarac: Beckhamov sin ovim je potezom stavio točku na odnos s obitelji?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Imate li znanje za zlatni gumb? Supertalent kviz vas čeka!