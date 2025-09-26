Imate li znanje za zlatni gumb? Supertalent kviz vas čeka!

Nova sezona Supertalenta je pred vratima – provjerite koliko zapravo znate o ovom hit-showu!

Jedan od najomiljenijih televizijskih formata vraća se na male ekrane – Supertalent! Publiku i ove sezone očekuju uzbudljivi nastupi, nezaboravni trenuci i kandidati koji će pokazati najrazličitije talente, ali i priče koje diraju ravno u srce.

Ovaj show već godinama oduševljava gledatelje diljem Hrvatske, a sada je pravo vrijeme da provjerite koliko ga dobro poznajete. Za vas smo pripremili poseban kviz u kojem možete testirati svoje znanje o Supertalentu. Od prvih sezona do najnovijih izdanja – neka pitanja će vas podsjetiti na legendarne nastupe, a neka će vas možda i iznenaditi.

Tri, dva, jedan – krećemo!

