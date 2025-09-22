Za koga će ovaj kviz o Maji Šuput biti raj, a kome će postati pakao?

Kako i sama Maja pjeva ''Lopove, lopove'', tako i mi danas krademo malo vaše pažnje za kviz o njoj.

Jedna od najomiljenijih hrvatskih pjevačica, uvijek nasmijana i energična Maja Šuput, danas slavi svoj 46. rođendan! Godinama je sinonim za zabavu, dobru glazbu i pozitivan duh, a publika je obožava i na pozornici i na malim ekranima.

Povodom njezinog rođendana pripremili smo kviz općeg znanja – riješite ga i provjerite koliko dobro znate našu pjevačicu.

