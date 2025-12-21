Braco iz Kumova pokazao kako su se finalisti spremali za povijesno finale Supertalenta u Areni Zagreb!

Uoči velikog finala Supertalenta u Areni Zagreb, zavirili smo iza kulisa gdje je Zdravko Vukelić, publici poznatiji kao Braco iz serije Kumovi, pratio posljednje pripreme finalista.

Glumac Zdravko Vukelić, publici najpoznatiji kao Braco iz hit-serije Kumovi, zavirio je iza kulisa spektakularnog finala Supertalenta koje se održalo u prepunoj Areni Zagreb.

Popularni glumac pokazao je kako su se finalisti pripremali za svoj najvažniji nastup te donio djelić atmosfere koja je vladala prije izlaska na veliku pozornicu.

Zdravko Vukelić Foto: Nova TV

Braco je sa svakim finalistom kratko popričao, a nekim videima je i nasmijao pratitelje.

Prvo je snimio Duo Turkeev & Kids, a otkrili su mu kako im je bilo dobiti zlatni gumb te planiraju li proširiti obitelj.

Sa Sveborom Mihaelom Jelićem zamijenio je uloge. Svebor se našao u ulozi voditelja, a kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Lara Crnjac za točku se zagrijavala uz špagu, a špagu je probao napraviti i Zdravko. Nije se baš proslavio.

''Skoro smo Hitnu morali zvati...'', piše u opisu.

Što su Ingrid i Tatan otkrili uoči finala pogledajte u nastavku.

A što je otkrila Anica Perić uoči svog akrobatskog nastupa pogledajte niže.

