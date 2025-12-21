Hoćete li pratiti veličanstveno finale Supertalenta u Areni Zagreb?

Supertalent, Arena Zagreb, osam finalista i samo jedan pobjednik – večeras se piše povijest!
U finalu nas čeka osam spektakularnih točaka – osam talenata koji su osvojili Hrvatsku i večeras daju sve od sebe za titulu najboljeg.
Žiri Supertalenta Foto: Instagram
Žiri showa Supertalent Foto: Nova TV
Zdravko Vukelić Foto: Nova TV
