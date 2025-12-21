Maja Šuput pokazala što se događa u zadnjim trenucima pred spektakularno finale Supertalenta!

Maja Šuput otkrila je pripreme za finale Supertalenta, od šminkanja do behind the scenes snimke u tajicama s pozornice Arene Zagreb.

Uoči spektakularnog finala Supertalenta koje se večeras održava u Areni Zagreb, Maja Šuput ponovno je zavirila u svoj backstage svijet i oduševila pratitelje serijom videa na Instagramu.

Prvo je podijelila trenutke iz šminkernice, gdje se pripremala za izlazak pred kamere – dok joj tim uređuje kosu i šminku, Maja u bijelom ogrtaču zrači energijom i uzbuđenjem.

Detaljno dotjerana frizura i glamurozan make-up najavili su još jedno Majino besprijekorno izdanje na sceni.

Nedugo nakon toga, u sportskom izdanju, u tajicama i topu, snimila je i dinamični video s pozornice, otkrivajući behind the scenes atmosferu uoči večerašnjeg showa. S rukama u zraku i širokim osmijehom, Maja je jasno poručila: spremna je za večer punu emocija, talenta i spektakla.

Supertalentovo finale najavljuje se kao jedno od najspektakularnijih do sada, a Maja, kao uvijek, vodič je kroz svaki nezaboravni trenutak – i pred kamerama i iza njih.

Više o finalu Supertalenta pročitajte OVDJE.

