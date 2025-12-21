Maja Šuput pokazala što se događa u zadnjim trenucima pred spektakularno finale Supertalenta!

Maja Šuput otkrila je pripreme za finale Supertalenta, od šminkanja do behind the scenes snimke u tajicama s pozornice Arene Zagreb.
Uoči spektakularnog finala Supertalenta koje se večeras održava u Areni Zagreb, Maja Šuput ponovno je zavirila u svoj backstage svijet i oduševila pratitelje serijom videa na Instagramu.3 vijesti o kojima se priča kuharica nina Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!'' kakav šarmer Samo dvije riječi bile su dovoljne za još jedan preslatki trenutak Majinog Blooma vidite li sličnost? Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
Prvo je podijelila trenutke iz šminkernice, gdje se pripremala za izlazak pred kamere – dok joj tim uređuje kosu i šminku, Maja u bijelom ogrtaču zrači energijom i uzbuđenjem.
Detaljno dotjerana frizura i glamurozan make-up najavili su još jedno Majino besprijekorno izdanje na sceni.
Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."
Nedugo nakon toga, u sportskom izdanju, u tajicama i topu, snimila je i dinamični video s pozornice, otkrivajući behind the scenes atmosferu uoči večerašnjeg showa. S rukama u zraku i širokim osmijehom, Maja je jasno poručila: spremna je za večer punu emocija, talenta i spektakla.
Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Procurili novi detalji zdravstvenog stanja Vesne Zmijanac: "Liječnici su se borili..."
Maja Šuput Foto: Instagram
Supertalentovo finale najavljuje se kao jedno od najspektakularnijih do sada, a Maja, kao uvijek, vodič je kroz svaki nezaboravni trenutak – i pred kamerama i iza njih.
Galerija 28 28 28 28 28
Više o finalu Supertalenta pročitajte OVDJE.
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Pogledajte transparent koji je rastopio Maju Šuput prije nastupa u Solinu!
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."
Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."