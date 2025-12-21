Pretraži
preslatko!

Pogledajte transparent koji je rastopio Maju Šuput prije nastupa u Solinu!

Piše I.G., Danas @ 16:20
Maja Šuput Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput rasplesala je publiku u Gradini, a posebno ju je razveselio srcoliki transparent s porukom.

Maja Šuput rasplesala je publiku u Gradini, a posebno ju je razveselio srcoliki transparent
Desingerici zabranjem nastup u Ljubuškom
Srpski reper obrijao mladiću glavu usred koncerta, ubrzo stigla zabrana nastupa u Ljubuškom
Mahir Kapetanović Mahkey objavio je da se oporavlja nakon operacije
Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."
Zdravko Vukelić intervju uoči finala showa Supertalent
Saznajte što nam to Braco iz Kumova sprema u Supertalent finalu: ''Atmosfera će bit kao na utakmici!''
Procurili novi detalji o zdravstvenom stanju Vesne Zmijanac
Procurili novi detalji zdravstvenog stanja Vesne Zmijanac: "Liječnici su se borili..."
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić? ''Ja napravim patku u naranči, ne štuku u šlagu!''
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
Znate li tko je ovo? Sama gradi karijeru, a sestra je velike regionalne zvijezde
Franka Batelić pokazala zgodnog brata Nikolu
Franka Batelić pozirala sa zgodnim bratom, koji nastupa na glavnom trgu za doček Nove godine!
Bloom Tatarinov se pridružio TikTok trendu
Samo dvije riječi bile su dovoljne za još jedan preslatki trenutak Majinog Blooma
Faris Pinjo i Amina Kajtaz na zagrebačkoj špici
Posljednja subota prije Božića donijela je rijetki izlazak jednog od najzanimljivijih domaćih parova
Gori veliki požar na poljoprivrednom gospodarstvu u Ivanovu Selu
Šteta će biti ogromna: Velika buktinja na poljoprivrednom gospodarstvu, izgorjele životinje i strojevi
Muškarac ispao iz košare žičare na Durmitoru i poginuo
Kraj drame na popularnom skijalištu: Muškarac ispao iz žičare i poginuo, troje turista satima čekalo spas
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
Kako izgledaju božićni blagdani kod Nine Badrić?
Tko je Šejla Ramović, sestra Džejle Ramović?
Bloom Tatarinov se pridružio TikTok trendu
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Vlasniku nije bilo jasno zašto ga je pas probudio usred noći, a onda je pogledao snimku…
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Nevjerojatan podvig malog rovera: Sam vozi površinom Marsa
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Guardiola o vatrenom razgovoru s Gvardiolom: "Pričali smo o tome kako je u Hrvatskoj"
Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovom potezu
MasterChef: ANKETA: TOP 6 - tko ima najveće šanse za ulazak u finale MasterChefa?
Teletekst Nove TV gasi se 1. siječnja 2026.
MasterChef: Barbara nakon odlaska iz showa priznala: "Ja se apsolutno nisam pripremila za MasterChef"
Europski narod koji nije poput ostalih: Svatko plaća svoje, a iskrenost im je na granici s bezobrazlukom
Hit-sendviči zbog kojih Splićani stoje u redovima konačno u Zagrebu
"Ovako se oblačim za izlazak iz kuće na –64°C": Kako žive ljudi u najhladnijem gradu na svijetu
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Ovo je 50 najvrjednijih momčadi u 2025. – samo šest ih dolazi iz Europe
Kolači koji mogu stajati
Recept za Kapri tortu
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u mini suknji i razigranom džemperu
Guardiola o vatrenom razgovoru s Gvardiolom: "Pričali smo o tome kako je u Hrvatskoj"
Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City
Luka Vušković sjajnom reakcijom spasio protivniku život na terenu: Njemačka bruji o njegovom potezu
