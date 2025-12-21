Pogledajte transparent koji je rastopio Maju Šuput prije nastupa u Solinu!

Maja Šuput rasplesala je publiku u Gradini, a posebno ju je razveselio srcoliki transparent s porukom.

Na ljetnoj pozornici Gradine sinoć je sve prštalo od pozitivne energije, a za to je zaslužna Maja Šuput, koja je još jednom potvrdila reputaciju izvođačice koja nikad ne razočara kad je riječ o atmosferi.

Publika je od samog početka bila na nogama, a dobra vibra nije jenjavala do posljednjih taktova.

Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

Uz nezaobilazne hitove i scenski šarm koji ju prati godinama, Maja je večer pretvorila u pravu feštu. Gosti su uživali u svakom trenutku, a dojmovi su jasni, ovakve večeri se pamte i s veseljem ponavljaju.

Pogledaji ovo Celebrity Procurili novi detalji zdravstvenog stanja Vesne Zmijanac: "Liječnici su se borili..."

Maja Šuput Foto: Maja Šuput/Instagram

No, osim glazbe i atmosfere, poseban trenutak večeri bio je kada je pjevačica od obožavateljice primila ogroman srcoliki transparent s natpisom: "17 mi je godina i još se nisam ljubila..." Transparent je bio ukrašen fotografijama Maje iz različitih faza karijere, šljokicama, srcima i crvenim ružem, a Maja je s osmijehom pozirala s porukom koja je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Ministar Habijan snimkom iz teretane zaintrigirao javnost zbog detalja na njegovoj ruci!

Galerija 30 30 30 30 30

Inače, Maja će večeras zasjati u žiri na pozornici Supertalenta, i to u Areni Zagreb.

Više o tome pročitajte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ministar Habijan snimkom iz teretane zaintrigirao javnost zbog detalja na njegovoj ruci!

Pogledaji ovo Celebrity Saznajte što nam to Braco iz Kumova sprema u Supertalent finalu: ''Atmosfera će bit kao na utakmici!''