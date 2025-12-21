Procurili novi detalji zdravstvenog stanja Vesne Zmijanac: "Liječnici su se borili..."

Vesna Zmijanac oporavlja se nakon operacije srca, no unatoč preporukama liječnika, odlučila je nastupiti za Novu godinu.

Vesna Zmijanac, legendarna pjevačica, prolazi kroz težak period nakon ozbiljne operacije srca, no unatoč zdravstvenim izazovima, ne planira stati. Nakon što je prije nekoliko dana otpuštena iz bolnice, Vesna se nalazi na kućnoj njezi, ali pod strogim nadzorom liječnika specijaliziranih za kardiovaskularne bolesti.

Kako doznaje Kurir, operacija kojoj je bila podvrgnuta bila je hitna i vrlo zahtjevna.

"Stanje je bilo vrlo teško, liječnici su se borili da joj stabiliziraju zdravstveno stanje i u jednom trenutku bila je i životno ugrožena. Srećom, reagiralo se na vrijeme. Sada je kod kuće, ali pod stalnim nadzorom stručnjaka. Rehabilitacija će potrajati dok se u potpunosti ne oporavi", otkriva izvor blizak pjevačici.

Podsjetimo, Vesni su ugrađena tri stenta zbog kritičnog suženja arterije, a liječnici su joj izričito savjetovali mirovanje i odgodu svih fizičkih napora, uključujući i glazbene nastupe.

No, Vesna ostaje vjerna svojoj publici. Iako su liječnici preporučili da se povuče s pozornice, odlučila je ne otkazivati već dogovorene koncerte.

"Rečeno joj je da ne bi smjela nastupati i da mora mirovati, ali Vesna je veliki profesionalac i nije željela otkazati novogodišnji nastup", navodi izvor.

Tako će publika Vesnu gledati i slušati već 31. prosinca u Novom Sadu, a dan kasnije nastupa i u Herceg Novom. Njezina odluka, iako je izazvala zabrinutost najbližih, ne iznenađuje one koji je dobro poznaju.

"Njezina odluka nije se svidjela obitelji ni prijateljima koji joj žele samo dobro, ali svi znaju koliko je tvrdoglava. Glazba je njezin život i upravo joj ona daje snagu", rekla je Vesnina prijateljica.

