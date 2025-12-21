Blagdani u Thompsonovom domu: Iznenadit će vas što je njegova supruga pripremila za Božić!

Sandra Perković otkrila je kako u domu obitelji Thompson blagdani mirišu na domaće puslice i eggnog.

Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona, dala je mali, ali topao uvid u to kako izgledaju blagdani u njihovu domu. Na društvenim mrežama podijelila je prizore iz kuhinje i pokazala da se u obitelji Perković Božić obilježava uz mirise domaćih slastica i tradiciju.

Pažnju pratitelja posebno su privukle fotografije domaćih puslica od mente, ali i napitka koji se rijetko viđa na hrvatskim blagdanskim stolovima. Sandra je ove godine odlučila pripremiti i eggnog – liker od jaja koji je nezaobilazan dio božićnih proslava u SAD-u i Kanadi.

Uz objavu se našalila kratkim komentarom: "Jesam li napravila domaći liker od jaja? Naravno da jesam", a potom je opisala i mirise koji su ispunili njihov dom: "Ahh taj divni miris klinčića, cimeta i oraščića."

Podjećamo, Thompson je sa svoju dvoransku turneju započeo u studenom koncertom u Osijeku, a dosad je još nastupao i u Varaždinu i Zadru. U ovoj kalendarskoj godini još će nastupati u Zagrebu 27. prosinca u Areni Zagreb.

