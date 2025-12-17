Thompson se na društvenim mrežama javio s velikom novosti, turneji se pridružuje još jedan grad!

Marko Perković Thompson u siječnju će održati koncert u splitskoj dvorani Gripe, a ulaznice će krenuti u prodaju u petak.

Jesensko-zimska dvoranska turneja Marka Perkovića Thompsona dobila je još jedan datum u svom rasporedu.

Kako je najavio pjevačev tim na njegovim društvenim mrežama, dana 16. siječnja 2026. nastupat će u dvorani Gripe. Kao i za koncert u Poreču, koji će se održati šest dana prije, ulaznice za splitski nastup bit će u prodaji u petak 19. prosinca točno u 12:00 sati putem sustava Entrio i prodajnim mjestima.

Galerija 25 25 25 25 25

Thompson Foto: Screenshot

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Krvave scene u holivudskoj vili: Dom vrijedan 13 milijuna dolara pretvoren u noćnu moru

"S velikim zadovoljstvom najavljujemo koncert Marka Perkovića Thompsona u Splitu, u Sportskom centru Gripe, 16. siječnja 2026.", napisao je njegov tim, izazvavši oduševljenje njegovih fanova.

"Aaaaaa napokon Split", "Svaka čast tako i treba", "Napokooooon", "Bravoo, samo nastavi tako i dalje!", "Gripe su premale! Tu ni 7 dana u komadu ne bi bilo dovoljno za to koliko ljudi će željeti doći", "Oho, padaju serveri u petak", "Mislim da će jedan koncert biti premalo", "Napokon i u Splitu, navozali smo se po Lipoj našoj", napisali su njegovi fanovi na Facebooku i Instagramu ispod najave.

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Marko Perković Thompson Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Thompson je sa svojom dvoranskom turnejom započeo u studenom koncertom u Osijeku, a dosad je još nastupao i u Varaždinu i Zadru. U ovoj kalendarskoj godini još će nastupati u Zagrebu 27. prosinca u Areni Zagreb.

Kako je bilo u Zadru, pogledajte OVDJE.

Zašto je morao zaustaviti prvi koncert u Osijeku, otkrijte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ma preslatko! Prija podijelila neodoljiv trenutak s novorođenom kćerkicom

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Strava: Influencerica poginula u teškoj nesreći, vozač Porschea pobjegao

Pogledaji ovo Celebrity Bijeg od gradske magle: Dobro raspoložena Jadranka Kosor pokazala gdje puni baterije

Pogledaji ovo Celebrity Biste li ovo kupili prijatelju? Novi projekt Jacquesa Houdeka već je privukao pažnju!