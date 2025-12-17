Bijeg od gradske magle: Dobro raspoložena Jadranka Kosor pokazala gdje puni baterije

Bivša premijerka Jadranka Kosor pohvalila se kako je posljednjih dana boravila na Kvarneru, gdje je bilo sunčano.
Kako je pokazala na društvenoj mreži X, gdje je vrlo aktivna posljednjih godina, jedina žena na čelu hrvatske Vlade u povijesti zemlje uputila se u Opatiju, gdje je ovih dana bilo sunčano i ugodnih 14°C.
Dobro jutro. Sjećanja na lijepe dane. pic.twitter.com/kOgIaxFDs8— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) December 17, 2025
Svoje slobodno vrijeme iskoristila je vrijeme za šetnju kolijevkom hrvatskog turizma i za pijenje kave na terasama tamošnjih hotela. Na obje fotografije koje je objavila nosila je široki osmijeh i sunčane naočale, pokazavši kako joj je godina promjena klime iz zagrebačke magle u kvarnersko sunce.
Kako to mislite da se o zakonu ne može raspisati referendum?! pic.twitter.com/QEg2jMY3BB— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) December 16, 2025
Jadranka Kosor - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Jadranka Kosor Foto: Josip Bandic / CROPIX
Jadranka Kosor Foto: Josip Moler/Cropix
Dužnost hrvatske premijerke vršila je dvije godine, a tijekom njezinog mandata Hrvatska je završila pregovore za pristup Europskoj uniji i zajedno s tada predsjednikom Ivom Josipovićem 2011. potpisala Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Jadranka Kosor Foto: Josip Moler/Cropix
Jadranka Kosor - 3 Foto: Tomislav Miletic/Pixsell
Jadranka Kosor - 1 Foto: X/Jadranka Kosor
