Božić u dvorcu Dragane Mirković: Raskošno drvce ostavlja bez daha!

Uoči božićnih blagdana mnoge poznate osobe dijele kako su ukrasile svoje domove, a među njima je i glazbena diva Dragana Mirković koja je zavirila u čarobnu blagdansku atmosferu dvorca u kojem živi.

Jedna od najomiljenijih regionalnih glazbenih zvijezda, Dragana Mirković, u blagdansko je raspoloženje ušla u velikom stilu.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila prizor iz dvorca u kojem živi, a pažnju njezinih pratitelja odmah je privuklo impresivno božićno drvce.

Dragana Mirković na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Drvce, smješteno u elegantnom salonu dvorca Schloss Ebenfurth u Austriji, okićeno je u klasičnom blagdanskom stilu. Dominiraju crvene i bijele kuglice, mašnice, štapići nalik na bombone te razni božićni ukrasi koji prostoru daju toplinu i svečani ugođaj. Na vrhu drvca ističe se velika crvena mašna, dok bogato uređeni interijer dodatno naglašava bajkovitu atmosferu.

Sviđa li vam se Draganino drvce? Da, baš je lijepo

Ne sviđa mi se baš Da, baš je lijepo

Ne sviđa mi se baš Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva objava Dragana Primorca: Posebna žena iz njegove obitelji ostvarila velik uspjeh

Dragana je i ovoga puta pokazala koliko joj znače blagdani i obiteljski trenuci, a njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje.

Inače, Dragana je u listopadu postala baka. Više pročitajte OVDJE.

Galerija 19 19 19 19 19

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Šok na proslavi nove Miss Universe, zbog njezina ponašanja reagirali i tjelohranitelji

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pozirala s dečkom, kojeg je dugo skrivala, poznato je čime se bavi

Pogledaji ovo Celebrity Ma preslatko! Prija podijelila neodoljiv trenutak s novorođenom kćerkicom