Dirljiva objava Dragana Primorca: Posebna žena iz njegove obitelji ostvarila velik uspjeh

Dragan Primorac na društvenim se mrežama pohvalio uspjehom svoje nećakinje Ane.

Bivši ministar i nekadašnji predsjednički kandidat Dragan Primorac podijelio je na društvenim mrežama vijesti koje su ga ispunile ponosom.

Ovoga puta nije riječ o politici, već o velikom uspjehu njegove nećakinje Ane.

''Moja nećakinja Ana Primorac već drugu godinu zaredom dobitnica je najprestižnije stipendije za studente pravnih fakulteta u Hrvatskoj – stipendije Zaklade Zlatko Crnić. Ove godine osvojila ju je s najvećim brojem bodova. Ranije je dobila Dekanovu i Rektorovu nagradu. Ponosan sam na svoju Anu i na najizvrsnije studente Hrvatske, kojima je danas dodijeljena nagrada'', napisao je uz fotku s prekrasnim nećakinjom.

Inače, Primorac je u braku sa suprugom Jadrankom preko 20 godina, a zajedno imaju dvije kćeri Lara i Matea. I one su prave ljepotice koje se mogu pohvaliti i iznimnim obrazovnim uspjesima. Više o tome pisali smo OVDJE.

A OVDJE pogledajte kako izgleda njegov brat.

