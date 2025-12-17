Zvijezda Kumova pozirala s dečkom, kojeg je dugo skrivala, poznato je čime se bavi

Zvijezda "Kumova" Nika Barišić iznenadila je javnost romantičnom objavom i prvi put pokazala muškarca koji je osvojio njezino srce.

Glumica Nika Barišić, koju publika obožava u hit-seriji "Kumovi", pokazala je svog dečka Svena i oduševila pratitelje romantičnom fotografijom.

Iako svoju privatnost uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovoga je puta odlučila napraviti iznimku.

''Za mene zrela ljubav znači da možeš prihvatiti partnera sa svim njegovim osjećajima i stanjima. I dečko i ja jako se trudimo iskomunicirati sve situacije i imati maksimalno razumijevanja jedno za drugo. Naravno, nekad ide, nekad malo slabije, ali to je sve normalno. Generalno mislim da uza sebe imam jednog divnog čovjeka s kojim jedva čekam sve!'' rekla je glumica za Story ove godine.

Pogledaji ovo Celebrity Kći Gorana Višnjića ide na svjetski izbor ljepote: Pogledajte koliko je divna djevojka postala!

Nika i Sven u vezi su gotovo dvije godine, a upoznali su se u ljeto 2023. godine u Bolu na otoku Braču. Iako dolaze iz potpuno različitih profesionalnih svjetova, to im, čini se, savršeno odgovara.

Nika Barišić i Sven - 2 Foto: Instagram

Nika Barišić i Sven - 6 Foto: Instagram

Naime, dok je Nika jedno od prepoznatljivih lica domaće glumačke scene, Sven se bavi sasvim drukčijom profesijom. Po struci je optometrist, a zaposlen je u Optici Sandra, obiteljskoj tvrtki koju je osnovala njegova majka Sandra.

Nika Barišić i Sven - 4 Foto: Instagram

Nika Barišić i Sven - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa vijest iz naše Vlade: Ministar Šušnjar dobio je četvrto dijete

Ovog ljeta Niki se dogodila nezgoda zbog koje je neko vrijeme nastupala u gipsu. Što se dogodilo, pogledajte OVDJE.

Kako izgleda njen zgodni brat, pogledajte OVDJE.

Nika Barišić - 2 Foto: Instagram

Nika Barišić, Ana Uršula Najev i Vladimir Tintor Foto: Goran Sebelic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Dalibor Matanić trajno izbačen iz Društva hrvatskih filmskih redatelja

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Kći Gorana Višnjića okrunjena za Kraljicu Hrvatske 2025.!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Kako izgleda partnerica našeg mladog vatrenog? U javnosti je snimljena samo jednom