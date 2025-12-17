Kći Gorana Višnjića ide na svjetski izbor ljepote: Pogledajte koliko je divna djevojka postala!

U rovinjskom hotelu Lone u utorak je sve prštalo od ljepote, a razlog je jubilarni, 35. izbor Kraljice Hrvatske 2025. za Kraljicu Svijeta.

Nova Kraljica Hrvatske je Lana Lourdes Rupić iz Šibenika. Titula Prve princeze dodijeljena je Liv Šumak iz Zagreba, koja je uz lentu Prve princeze osvojila i lentu Kraljice elegancije.

Druga princeza postala je Petra Vuleta iz Osijeka. Nina Mrvić iz Rijeke ponijela je titulu Kraljice osobnosti, Daniela Jagodić iz Rijeke osvojila je lentu Kraljice fotogeničnosti, dok je Korina Sviben iz Zagreba proglašena Kraljicom medija.

Lana Lourdes Rupić - 2 Foto: Josip Čekada/PR

Izbor za Kraljicu Hrvatske 2025. - 1 Foto: Josip Čekada/PR

Izbor za Kraljicu Hrvatske 2025. - 5 Foto: Josip Čekada/PR

Izbor za Kraljicu Hrvatske 2025. - 2 Foto: Josip Čekada/PR

Inače, Lana je kći proslavljenog hrvatskog glumca Gorana Višnjića, a više o njoj čitajte OVDJE.

Žiri je imao težak zadatak, čak 15 članova moralo je odlučiti tko će postati nova Kraljica Hrvatske.

Izbor za Kraljicu Hrvatske 2025. - 7 Foto: Josip Čekada/PR

Izbor za Kraljicu Hrvatske 2025. - 3 Foto: Josip Čekada/PR

Izbor za Kraljicu Hrvatske 2025. - 9 Foto: Josip Čekada/PR

Zlata Mück Sušec i Mirko Fodor, te Roberta Ugrin bili su zaduženi za vođenje programa, a sve prisutne zabavljali su Boris Novković i Lea Mijatović koji su svojim brojnim hitovima uljepšali manifestaciju. Osim njih, nastupili su i mlada glazbena senzacija Chriztel Reane Aceveda te plesni par plesne škole DANSEL by Elio Bašan.

Boris Novković Foto: Josip Čekada/PR

Chriztel Reane Aceveda Foto: Josip Čekada/PR

Danijela Gračan Foto: Josip Čekada/PR

Kraljica Hrvatske najstariji je izbor ljepote u Hrvatskoj.

Ovom prigodom organizatori izbora Kraljica Hrvatske ekskluzivno su najavili kako su, po prvi put u povijesti Republike Hrvatske, upravo oni postali vlasnici svjetskog izbora Queen of the World – Kraljica Svijeta, što je iznimna čast za Republiku Hrvatsku, te su najavili održavanje svjetskog izbora u Hrvatskoj.

