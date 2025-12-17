Princ Louis opet pokorio internet: Nestašnim izrazima lica još jednom je ukrao sve simpatije!

Najmlađi član obitelji princa i princeze od Walesa, sedmogodišnji princ Louis, privukao je posebnu pozornost na božićnom ručku u Buckinghamskoj palači, gdje je stigao u društvu svoje obitelji.

Mladi kraljevski članovi, prinčevi George i Louis te princeza Charlotte, bili su među zvijezdama božićnog ručka u Buckinghamskoj palači koji je priredio kralj.

Fotografi su ih uvatili u automobilima dok su dolazili na ručak, a sedmogodišnji Louis napučio je usne na stražnjem sjedalu jednog od automobila te se činio malo namrgođen.

Princ Louis - 1 Foto: Profimedia

Princ Louis - 3 Foto: Profimedia

Princ William bio je za volanom dok je obitelj stizala u Buckinghamsku palaču, a kćerkica Charlotte sjedila je na suvozačkom mjestu.

Princ William i princeza Charlotte Foto: Profimedia

Kralj tradicionalno priređuje obiteljski obrok prije odlaska na svoje imanje Sandringham u Norfolku za Božić.

Djeca su posljednji put viđena na božićnoj službi ''Together at Christmas'', a svi su se iznenadili koliko su narasli. Fotografije pogledajte OVDJE.

Kate Middleton - 3 Foto: Afp

Nedavno je otkrivena neobična želja princa Louisa, sanja karijeru kojom se bavio njegov pradjed. Više pročitajte OVDJE.

Mališan je inače poznat po nestašlucima, a nekih od najboljih prisjetite se OVDJE.

