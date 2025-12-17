Strava: Influencerica poginula u teškoj nesreći, vozač Porschea pobjegao

Popularna influencerica, 41-godišnja Aline Cristina Dalmolin, tragično je izgubila život u stravičnoj prometnoj nesreći u Brazilu, nakon što je Porsche u kojem se nalazila velikom brzinom udario u stup, a navodno pijani vozač pobjegao s mjesta nesreće.

Popularna influencerica Aline Cristina Dalmolin preminula je u stravičnoj prometnoj nesreći s Porscheom, nakon što je navodno pijani vozač pobjegao s mjesta nesreće neozlijeđen.

Aline Cristina Dalmolin bila je suvozačica u Porscheu Macan koji se velikom brzinom zabio u stup javne rasvjete u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Udarac joj je otkinuo jednu ruku, a zadobila je i teške ozljede glave, prenosi Daily Mail.

Aline Cristina Dalmolin - 5 Foto: Instagram

Tragično je preminula u vozilu hitne pomoći na putu prema bolnici, nakon što je doživjela nekoliko srčanih zastoja.

Navodno je 57-godišnji vozač izašao iz vozila u Balneário Camboriúu u Brazilu bez ikakvih ozljeda te potom pobjegao pješice.

Policija ga je kasnije pronašla u obližnjem području mangrova, navodno u vidno alkoholiziranom stanju.

Aline Cristina Dalmolin - 7 Foto: Instagram

''Mještani su prijavili da je vozač vozila, počinitelj incidenta, izašao iz automobila i uputio se prema obali rijeke Camboriú. Policija ga je locirala u području mangrova, gdje je pokazivao jasne znakove opijenosti, poput nerazgovijetnog govora, otežanog hodanja, mirisa alkohola i dezorijentiranosti. Nisu pronađene vidljive ozljede'', rekao je glasnogovornik olicije.

Odnos između vozača i Dalmolin zasad nije poznat. On je uhićen te se trenutačno suočava s optužbama za ubojstvo iz nehaja počinjeno tijekom vožnje pod utjecajem alkohola.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ljubav Fani i Željka Keruma dugo je bila tajna, sve se promijenilo neočekivanim priznanjem

Glasnogovornik Dalmolininog sportskog poduzeća Celd Esportes izjavio je: ''U ovom trenutku boli i nevjerice izražavamo najiskreniju sućut njezinoj obitelji, prijateljima i kolegama. Aline je bila osoba iznimne vrijednosti, čija će predanost i duh zauvijek nedostajati našem timu i cijeloj zajednici koja ju je poznavala.''

Osim što je sa svoja dva brata vodila veliki sportski kompleks u gradu, Dalmolin je bila i life coach s tisućama pratitelja na društvenim mrežama.

U svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama razmišljala je o godini koja dolazi, simbolično vezavši svoj san na Drvo želja uz poruku: ''2026. počinje sada.''

''Hvala ti, 2025., što si mi pokazala da: osjetljivost nije slabost, već snaga; briga o sebi najveći je čin ljubavi; svladavanje prepreka postalo je rutina; ne moram se uklapati da bih bila cjelovita; slobodu si neću uskraćivati; ne mogu svi pratiti moj tempo.''

Društvene mreže Aline Dalmolin preplavile su poruke prijatelja i obožavatelja koji oplakuju njezinu smrt.

Aline Cristina Dalmolin - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Četrdeset godina na sceni: Miroslav Škoro uoči velikog slavlja o obitelji, domoljublju i pjesmama koje traju

''Srce me strašno boli!!! Aline, neka nađeš mir kod Oca! Volim te, prijateljice moja'', napisala je fitness kreatorica sadržaja Bruna Müller.

''Bila mi je čast upoznati te, Aline Cristina Dalmolin. Sudjelovati barem malo u tvom treningu čini nas zahvalnima! Kaercher Group je zgrožen onime što se dogodilo! Neka lijepe uspomene ostanu i neka tvoja ostavština živi kroz tvoju obitelj!'', rekao je influencer André Kaercher.

''Tvoja ostavština uvijek će se pamtiti s ljubavlju i nježnošću! Pođi u miru, prijateljice'', napisao je jedan obožavatelj.

Galerija 4 4 4 4 4

''Aline je bila prosvijetljena, skromna i životom ispunjena osoba. Tako tužne vijesti… Danas nebo dobiva jednu posebnu malu zvijezdu. Neka Bog utješi srca obitelji i prijatelja'', poručio je drugi.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Šok na proslavi nove Miss Universe, zbog njezina ponašanja reagirali i tjelohranitelji

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom, a on joj javno izjavio ljubav

Pogledaji ovo Celebrity Mia Kovačić o večeri koja spašava živote već 20 godina: ''Osjećaj je uvijek gorko-sladak''