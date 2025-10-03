Otkrivena neobična želja princa Louisa, sanja karijeru kojom su se bavili njegov pradjed

Tijekom posjeta RAF-ovoj bazi, Kate Middleton otkrila je kako princ Louis želi postati pilot, kao njegov otac princ William i pradjedovi Peter Middleton i princ Philip.

Kate Middleton u petak je prvi put posjetila bazu u Lincolnshireu u ulozi Kraljevske počasne zračne komodorice, na koju je imenovana u kolovozu 2023. godine.

43-godišnja supruga britanskog prijestolonasljednika princa Williama, donedavnog pilota, oduševila je prisutne svojim ‘prirodnim’ vještinama dok je sjela za virtualni simulator leta u RAF Coningsbyju i pritom otkrila da jedno od njezino troje djece želi nastaviti koracima svojih predaka.

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

U pitanju je princ Louis, koji je svojim roditeljima otkrio kako želi postati pilot.

"Louis želi postati pilot, ali reći ću im (svojoj djeci) da to traje osam godina i da je potrebno puno truda!", ispričala je Kate kroz smijeh.

Princ Louis - 7 Foto: Profimedia

Princ Louis - 7 Foto: Profimedia

Princ Louis - 1 Foto: Profimedia

Sedmogodišnji Louis može se pohvaliti kako i s očeve i s majčine strane obitelji ima afinitet prema letu. Njegov pradjed, Katein djed Peter Middleton bio je borbeni pilot u Drugom svjetskom ratu, a 1962. i kopilot njegovog drugog pradjeda, princa Philipa na turneji po Južnoj Americi.

Nakon studija na Sveučilištu St. Andrews, Louisov otac princ William se pridružio Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst, a zatim je odlučio karijeru nastaviti u Kraljevskom zrakoplovstvu (RAF). Godine 2009. prošao je obuku za pilota helikopteari dobio službenu licencu, a od 2010. do 2013. služio je kao pilot helikoptera za traganje i spašavanje u RAF Valley na otoku Anglesey u Walesu. Nakon napuštanja aktivne vojne službe, William se 2015. pridružio East Anglian Air Ambulance kao pilot helikoptera i do 2017. obavljao hitne medicinske letove i aktivno sudjelovao u spašavanju života.

Princ George - 2 Foto: Profimedia

Princ George - 3 Foto: Profimedia

Louis, čija fascinacija avionima se može vidjeti na manifestaciji Trooping the Colour tijekom preleta iznad Buckinghamske palače, u tom slučaju bi se mogao pridružiti starijem bratu princu Georgeu, koji je s 11 godina počeo s instrukcijama vožnje helikopterom.

