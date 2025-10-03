Obitelji Begović i Radeljak emotivno obilježile važan dan: "Nedostaješ"

Mia Begović, Maja Lena Lopatny i Lana Radeljak obilježile su rođendan majke i bake Tereze Begović, koja je preminula krajem srpnja.

Obitelj i prijatelji s puno emocija prisjećaju se Tereze Begović, majke glumice Mije Begović, koja je preminula u srpnju ove godine.

Iako je više nema, njezin rođendan 3. listopada nije prošao nezapaženo. Njezine najbliže, kći Mia te unuke Maja Lena Lopatny i Lana Radeljak, zajednički su obilježile dan rođenja žene koja je ostavila snažan trag u njihovim životima.

Mia Begović na svom Instagramu podijelila je emotivnu objavu posvećenu majci. Uz vijenac od crvenih ruža i ljubičastih orhideja, jednostavno je napisala: "Mami, volimo te". Uz to je dodala i datum 03.10.1935., kao podsjetnik na dan kada je njezina majka došla na svijet.

Unuka Maja Lena također je obilježila uspomenu na baku. Na Instagramu je objavila crno-bijelu fotografiju svoje bake s proslave njezina 88. rođendana, kada je ispred nje bio torta s velikim brojevima u obliku svjećica.

"Neopisivo nedostaješ, bakice… ali znam da ćemo se opet sresti i slaviti negdje gdje svjetlost nikad ne gasi osmijehe. Sretan ti rođendan", napisala je uz fotografiju koja je rastopila srca njezinih pratitelja.

Svoj doprinos dala je i najmlađa unuka, Lana Radeljak. Objavila je fotografiju s bakom, uz dirljive riječi: "Sretan ti, baki" te dodala bijelo srce i anđela, simbolizirajući ljubav i vječni mir.

Iako ih je gubitak majke i bake duboko pogodio, Mia, Maja Lena i Lana pokazale su da sjećanja i ljubav ostaju trajno upisana. Njihove objave ne samo da svjedoče o bolu zbog gubitka, već i o snazi obitelji koja čuva uspomene i prenosi ih dalje.

Maja Lena je nedavno krstila kćer Mabel, o čemu više pročitajte OVDJE.

