U sukobu s bivšom suradnicom? Novi album Taylor Swift otkriva skrivene razmirice

Novi album Taylor Swift "The Life of a Showgirl" već je izazvao veliku pažnju glazbenih fanova, a jedna pjesma "Actually Romantic" na vidjelo je iznijela sukob s kolegicom Charli XCX.

Glazbena superzvijezda Taylor Swift u petak je objavila svoj 12. studijski album "The Life of a Showgirl", koji je još prije izlaska oborio rekorde po broju predrezervacija fizičkih i digitalnih izdanja.

Iako je većina od 12 pjesama posvećena zaručniku i igraču američkog nogometa Travisu Kelceju, fanovi su u jednoj skladbi prepoznali da je posvećena drugoj osobi.

U pitanju je pjesma "Actually Romantic" za koju njezini Swiftiesi vjeruju da je posvećena britanskoj pjevačici Charli XCX, koja na svom albumu "Brat" ima skladbu "Sympathy is a Knife" u kojima je otvoreno govorila o ljubomori prema Swift.

Već na početku pjesme Swift je prozvala Britanku koja ju je nazvala "dosadnom Barbikom", dodavši kako ju je ogovarala s njezinim bivšim dečkom Mattyjem Healyjem iz grupe The 1975 i društvom.

"Dala si peticu mom bivšem i rekla da ti je drago što me je ignorirao, napisala pjesmu govoreći da ti je muka kad vidiš moje lice. Neki ljudi bi mogli biti uvrijeđeni, ali zapravo je slatko. Sve vrijeme koje si potrošila na mene, to je stvarno ludo, sav trud koji si uložila zapravo je romantično. Moram ti odati priznanje, nijedan muškarac me nikad nije volio kao ti", stihovi su pjesme "Actually Romantic" u kojima Swift nadalje govori kako "nije dugo mislila na nju".





"Prilično je jasno da "Actually Romantic" govori o nekim stvarima iza kulisa između Charli i njezinih prijatelja koje mi ne znamo, a ne o "Sympathy Is a Knife"", "Ne mogu preći preko "Actually Romantic". Uništila ju je", "Čini se da se ismijava maloj iritantnoj životinji", ""Actually Romantic" je totalno suprotno od svega što sam očekivala, ona zbilja poklapa sve opsesivne hejtere", "Ljudi tvrde kako je Taylor pogrešno shvatila Charlinu pjesmu, iako je Taylor "Actually Romantic" rekla da ju je Charli ogovarala iza leđa", poručili su ljubitelji glazbe na X-u.

Dvije pjevačice isprva su bile u dobrim odnosima, pa je 33-godišnja Britanka pravog imena Charlotte Emma Aitchison nastupala kao predizvođač Swift na turneji Reputation Tour. Prvi trzaji dogodili su se već 2019., kada je Aitchison dala intervju u kojoj je rekla da nema dobrog iskustva s tim angažmanom jer se osjećala kao da je nastupala pred petogodišnjacima, a mogući sukob je eskalirao 2023., nakon što je Healy, inače bendovski kolega njezinog supruga Georgea Daniela, ostavio Swift.

Ova pjesma pokazuje kako iza društvenih mreža i hvalospjeva u medijima izveđu izvođača uvijek postoji dublji razdor kojeg se ne može premostiti.

