Znate li tko je dječak s fotke? S ljubavi iz mladosti čeka četvrto dijete

Zavodnik je na društvenim mrežama posvetio emotivnu objavu svojoj majci.

Latino-zavodnik Enrique Iglesias iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu kada je objavio rijetku fotografiju iz djetinjstva.

Na fotografiji je pozira s majkom, a povod za objavu bio je poseban – izlazak njezine autobiografije.

"Čestitke mojoj mami na autobiografiji. Kakav nevjerojatan život", napisao je Enrique uz preslatku fotku.

Enrique Iglesias - 3 Foto: Profimedia

Njegovi obožavatelji odmah su reagirali na objavu i oduševili se prizorom iz vremena kada je bio tek dječak.

''Kako slatka fotka'', ''Ovo je preslatko'', ''Predivna fotografija'', ''Prekrasni ste'', ''Prekrasan, uvijek prekrasan'', ''Ajme meni, kako je bio malen'', ''Prekrasna mama, prekrasan sin'', ''Prekrasna uspomena. Preslatki ste zajedno'', dio je komentara na Instagramu.

Enrique Iglesias - 4 Foto: Profimedia

Inače, ovaj španjolski glazbenik više od 20 godina ljubi bivšu tenisku zvijezdu Annu Kournikovu. Par je nedavno otkrio i da čekaju četvrto dijete. Više pročitajte OVDJE.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

A kako je započela njihova ljubavna priča prisjetite se OVDJE.

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

Anna Kournikova, Enrique Iglesias Foto: Profimedia

