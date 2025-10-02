Kako je dječak iz imigrantske obitelji postao nogometna legenda?

Od djetinjstva u siromašnom Malmöu, s majkom koja je radila kao čistačica i mislima da odustane od nogometa, Zlatan Ibrahimović izgradio je put do svjetske slave. Njegova priča je dokaz da se i iz najtežih početaka može stići na sam vrh.

Jedan od najkarizmatičnijih nogometaša u povijesti, Zlatan Ibrahimović, sutra puni 44 godine. I dok je službeno u mirovini, njegova priča i dalje nadahnjuje — od teškog djetinjstva u Švedskoj do svjetske slave i statusa nogometne ikone.

Rođen 3. listopada 1981. u Malmöu, Zlatan je sin imigranata — otac Šefik dolazi iz Bosne i Hercegovine, a majka Jurka iz Hrvatske.

Roditelji su mu se razveli kada je imao samo dvije godine, a odrastao je s majkom, koja je radila kao čistačica kako bi prehranila obitelj. Djetinjstvo je proveo u naselju Rosengård, gdje su brojni imigranti pronašli svoj dom.

Nogometom se počeo baviti već kao dječak, a u tinejdžerskim danima posvetio se treninzima u lokalnom klubu FBK Balkan. S 15 godina razmišljao je odustati od nogometa i početi raditi kao lučki radnik, no trener ga je nagovorio da ipak nastavi igrati – i to se pokazalo kao ključna životna odluka. Završio je osnovnu školu te bio primljen u srednju školu Malmö Borgarskola, ali ju je ubrzo napustio kako bi se u potpunosti posvetio sportu.

Ubrzo je prešao u Malmö FF, gdje je s 17 godina potpisao profesionalni ugovor i započeo put koji će ga lansirati u svjetski vrh.

Zlatanova karijera obuhvaća spektakularne transfere i nezaboravne nastupe. Igrao je za najveće europske klubove: Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, PSG, Manchester United i LA Galaxy. S njima je osvojio niz ligaških titula i trofeja.

Poznat je po akrobatskim golovima, snazi, stavu i legendarnoj samouvjerenosti.

Poznato je i da je sa 17 godina osvojio crni pojas u taekwondou, a upravo su mu ti pokreti često pomagali u nemogućim situacijama na terenu.

Kad je imao 21, upoznao je i svoju partnericu Helenu Seger, koja je od njega starija 11 godina. Ona se jednom prilikom prisjetila njihova prvog susreta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.

Nikad se nisu vjenčali, a zajedno imaju i dva sina, Maximiliana i Vincenta.

