Otac Meghan Markle demantirao navode da je zarobljen na Filipinima: ''Ne brinite...''

Thomas Markle sr., otac Meghan Markle, javio se s Filipina gdje trenutno živi nakon velikog potresa koji je pogodio zemlju u utorak.

U utorak Filipine je pogodio potres magnitude 6,9 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici, a prema trenutnim informacijama poginule su 72 osobe, oko 300-tinjak ih je ozlijeđeno, a još neutvrđen broj je nestalih osoba.

Na Filipinima se trenutno nalazi i otac Meghan Markle, Thomas st., za kojeg je starija kći Samantha napisala kako je ostao zarobljen na 19. katu zgrade oštećene nakon potresa te optužila sestru da ga je dovela u ovu poziciju.

81-godišnji Markle sam je odlučio demantirati kćer, javivši se za TMZ kako je dobro.

"Molim vas, ne brinite za mene, sve je u redu", izjavio je Markle za TMZ, zahvalivši se svima na brizi. Poručio je i kako je siguran u svojoj hotelskoj sobi i nipošto nije zarobljen ni ne može hodati, dodavši kako je epicentar bio oko 160 km od njih.

Markle, koji koji je i ranije imao zdravstvenih problema, preselio se u siječnju ove godine sa sinom Thomasom ml. na Filipine, 12.000 kilometara od bivšeg doma u Rosaritu u Meksiku. Najprije su boravili u hotelu s tri zvjezdice, a zatim unajmili stan u visokoj zgradi uz prometnu sedmerotračnu cestu. Stan se, iako u skromnom okruženju, smatra luksuznim za filipinske uvjete jer prosječna godišnja plaća u zemlji iznosi tek oko 7.000 funti.

Snimljen je tek jednom i to u svibnju ove godine, dan nakon šestog rođendana unuka Archieja, kako sjedi ispred supermarketa nedaleko svog doma, do kojeg je došao hodajući sa štapom po neravnim cestama i pločniku.

"Spreman sam na promjenu. Dugo sam se osjećao zaglavljenim i sada želim upoznati nove ljude i osjetiti dobrotu", ispričao je početkom godine Markle, koji sa sinom živi u Cebu Cityju. "S 80 godina vrijeme je da odem negdje gdje su ljudi ljubazni, gdje mogu uživati u mirnijem, prijateljskijem životu. Želim da vrijeme koje mi je ostalo protekne u miru, bez užasne drame posljednjih godina."

Sam Markle ne razgovara s Meghan još od 2018., a unatoč višestrukim molbama, još nije upoznao unuke Archieja i Lilibet koje je 44-godišnja glumica dobila s princom Harryjem.

Markle je prije nekoliko godina doživio moždani udar, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kako izgleda Meghanin dom u Montecitu, pogledajte OVDJE.

