Otac Meghan Markle demantirao navode da je zarobljen na Filipinima: ''Ne brinite...''

Thomas Markle sr., otac Meghan Markle, javio se s Filipina gdje trenutno živi nakon velikog potresa koji je pogodio zemlju u utorak.
U utorak Filipine je pogodio potres magnitude 6,9 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici, a prema trenutnim informacijama poginule su 72 osobe, oko 300-tinjak ih je ozlijeđeno, a još neutvrđen broj je nestalih osoba.3 vijesti o kojima se priča samozatajna žena Tko je supruga Nikole Grmoje? Upoznao ju je na faksu, a nosi rijetko ime "Svi znamo da je..." Poznata pjevačica preminula nakon pada s balkona, tužnu vijest objavila je njezina kći bilo je očito! Zašto su svi gledali u gležnjeve ove legendarne glumice?
Više o tome pročitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).
Galerija 27 27 27 27 27
Thomas Markle sr. - 1 Foto: Profimedia
Thomas Markle sr. - 2 Foto: Profimedia
Thomas Markle (Foto: Profimedia) Foto: profimedia
Thomas Markle i Meghan Markle (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Na Filipinima se trenutno nalazi i otac Meghan Markle, Thomas st., za kojeg je starija kći Samantha napisala kako je ostao zarobljen na 19. katu zgrade oštećene nakon potresa te optužila sestru da ga je dovela u ovu poziciju.
81-godišnji Markle sam je odlučio demantirati kćer, javivši se za TMZ kako je dobro.
Thomas Markle (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Thomas Markle (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Zanimljivosti Ova djevojka sinonim je za hrabrost i borbu milijunima ljudi diljem svijeta
"Molim vas, ne brinite za mene, sve je u redu", izjavio je Markle za TMZ, zahvalivši se svima na brizi. Poručio je i kako je siguran u svojoj hotelskoj sobi i nipošto nije zarobljen ni ne može hodati, dodavši kako je epicentar bio oko 160 km od njih.
Markle, koji koji je i ranije imao zdravstvenih problema, preselio se u siječnju ove godine sa sinom Thomasom ml. na Filipine, 12.000 kilometara od bivšeg doma u Rosaritu u Meksiku. Najprije su boravili u hotelu s tri zvjezdice, a zatim unajmili stan u visokoj zgradi uz prometnu sedmerotračnu cestu. Stan se, iako u skromnom okruženju, smatra luksuznim za filipinske uvjete jer prosječna godišnja plaća u zemlji iznosi tek oko 7.000 funti.
Četvrt Thomasa Marklea sr. - 1 Foto: Profimedia
Četvrt Thomasa Marklea sr. - 2 Foto: Profimedia
Četvrt Thomasa Marklea sr. - 3 Foto: Profimedia
Snimljen je tek jednom i to u svibnju ove godine, dan nakon šestog rođendana unuka Archieja, kako sjedi ispred supermarketa nedaleko svog doma, do kojeg je došao hodajući sa štapom po neravnim cestama i pločniku.
"Spreman sam na promjenu. Dugo sam se osjećao zaglavljenim i sada želim upoznati nove ljude i osjetiti dobrotu", ispričao je početkom godine Markle, koji sa sinom živi u Cebu Cityju. "S 80 godina vrijeme je da odem negdje gdje su ljudi ljubazni, gdje mogu uživati u mirnijem, prijateljskijem životu. Želim da vrijeme koje mi je ostalo protekne u miru, bez užasne drame posljednjih godina."
Thomas Markle (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Thomas Markle (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Thomas Markle (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
Sam Markle ne razgovara s Meghan još od 2018., a unatoč višestrukim molbama, još nije upoznao unuke Archieja i Lilibet koje je 44-godišnja glumica dobila s princom Harryjem.
Markle je prije nekoliko godina doživio moždani udar, o čemu više pročitajte OVDJE.
Kako izgleda Meghanin dom u Montecitu, pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kožni korzet i duboki dekolte Lidije Bačić bili su dovoljni za eksploziju komentara!
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Što joj se dogodilo? Bila je jedna od naših najuspješnijih manekenki, a sad je ovim potezom sve iznenadila!
Pogledaji ovo Celebrity Zašto su svi gledali u gležnjeve ove legendarne glumice?
Pogledaji ovo inMagazin Natječe se i kći slavne Hrvatice! Saznajte tko su kandidatkinje izbora za Kraljicu Hrvatske