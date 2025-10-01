Što joj se dogodilo? Bila je jedna od naših najuspješnijih manekeni, a sad je ovim potezom sve iznenadila!

Nina Morić izbrisala je gotovo sve objave s Instagrama i porukom o "niskobudžetnom filmu" zaintrigirala pratitelje.

Nina Morić (49), poznata hrvatska manekenka koja već godinama živi u Italiji, ovih je dana iznenadila svoje pratitelje neuobičajenim potezom na društvenim mrežama.

Na svom Instagram profilu uklonila je gotovo sve objave, ostavivši tek tri stare fotografije, što je odmah izazvalo brojne reakcije i pitanja – pokušava li zatvoriti jedno poglavlje svog života ili najavljuje nešto novo?

Posebnu pozornost privukla je i poruka koju je nedavno podijelila putem Instagram priča, a zatim je spremila među istaknute sadržaje:

"Svijet je niskobudžetni film – s lošim glumcima, lošijim scenarijem i redateljem koji je preloš da bi se popravio."

Nina Morić - 4 Foto: Instagram

Podsjetimo, Nina je na svjetsku modnu scenu zakoračila 1996. godine kao finalistica natjecanja "Elite Look of the Year", a već dvije godine kasnije odnosi pobjedu. Karijeru je gradila u Milanu, surađujući s nekim od najprestižnijih modnih kuća.

Privatni život bio joj je često pod povećalom javnosti – iz braka s Fabriziom Coronom ima sina Carlosa, a kratko je bila u braku i s Massimilianom Dossijem 2013. godine.

Nina Morić i Fabrizio Corona - 1 Foto: Cropix

Nina Morić Fabrizio Corona (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Dok su Nina i Fabrizio bili u braku, često su punili medijske stupce privatnim skandalima. Nina je na ramenu tetovirala "Fabrizio" u srcu, no nakon što ju je on prevario sa starletom Belen Rodriguez, prekrila je njegovo ime i ispod njega tetovirala ime sina. I Corona je nekoć imao tetovažu s njezinim imenom, no nakon razvoda ga je također prekrio.

Nina Morić i Fabrizio Corona Foto: Profimedia

OVDJE pogledajte kako danas izgleda sin Nine Morić.

