Kakav je zapravo George Clooney: Je li zbog slavnog imena razmažen ili skroman?

George Clooney na premijeri svog novog filma je inzistirao kako s obitelji vodi normalan privatni život.

George Clooney u svojoj bogatoj imovinskoj kartici ima više nekretnina diljem svijeta. Ona uključuje stan u New Yorku vrijedan 14,7 milijuna dolara, vilu iz 18. stoljeća na jezeru Como, palaču iz 17. stoljeća na engleskom otoku Sonning Eye te vinsko imanje u Provansi, vrijedno 8,3 milijuna dolara, a njegovo bogatstvo, zajedno s onim supruge, odvjetnice Amal, procjenjuje se na oko 550 milijuna dolara.

Bez obzira na to, Clooney je ustrajan u tvrdnji kako unatoč tome "vodi normalan život". Tijekom prezentacije svog novog filma "Jay Kelly", u kojem glumi s Adamom Sandlerom, priznao je kako doista teži normalnosti u životu.

George Clooney, Amal Clooney Foto: Profimedia

Amal i George Clooney - 2 Foto: Profimedia

George Clooney - 14 Foto: Profimedia

"Imam normalnost. Znate, svako jutro vozim svoju djecu u školu", poručio je Clooney, dodavši kako vodi donekle "razmažen" život, no trudi se zaštititi osmogodišnje blizance Ellu i Alexandera od tog dojma.

George i Amal Clooney - 4 Foto: Profimedia

George i Amal Clooney - 3 Foto: Profimedia

George i Amal Clooney - 5 Foto: Profimedia

"Nisu često dolazili na set. Pojavili su se par puta. Pokušavam ih zasad držati dalje od tog iskustva. Nisam siguran što bi o tome mislili. Ne želim da pomisle kako smo previše razmaženi", kazao je glumac, koji svoju djecu skriva od znatiželjnih pogleda fotografa.

Za razliku od Elle i Alexandera, na premijeri mu se pridružila supruga Amal, koja je istaknula koliko im je važna ravnoteža privatnog i poslovnog života.

Amal Clooney, George Clooney Foto: Profimedia

George Clooney - 13 Foto: Profimedia

"Važno je imati vrijeme s obitelji i prijateljima, gdje možete razgovarati iskreno i sigurno. Roditeljstvo nas čini osjetljivijima na narušavanje privatnosti, pa činimo sve da našu djecu zaštitimo", riječi su Amal, koja je proslavila 11. godišnjicu braka s glumcem.

