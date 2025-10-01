Tko je najpoznatija youtuberica na svijetu? Dijete je migranata i simbol različitosti

Jedna od najpoznatijih YouTuberica na svijetu, Lilly Singh, osvojila je milijune obožavatelja svojim humorom, autentičnošću i pričom o životu djeteta migranata koje je postalo globalna zvijezda.

Lilly Singh, kanadska YouTuberica, komičarka, voditeljica i poduzetnica, već godinama slovi za jednu od najuspješnijih online zvijezda.

Rođena 26. rujna 1988. u Torontu, Kanada, u obitelji indijskih doseljenika, Singh je svojom energijom, humorom i autentičnošću osvojila milijune obožavatelja diljem svijeta.

Na YouTubeu se prvi put pojavila 2010. godine pod imenom IISuperwomanII, gdje je objavljivala skečeve o životu, obiteljskim odnosima i kulturnim razlikama koje su oblikovale njezino odrastanje. Brzo je stekla prepoznatljivost zahvaljujući iskrenom humoru i sposobnosti da na zabavan način prikaže teme s kojima se mnogi mogu poistovjetiti.

Njezin kanal danas broji milijune pretplatnika, a projekt A Trip to Unicorn Island (2016) dodatno je učvrstio status jedne od najutjecajnijih digitalnih kreatorica. Singh je 2017. izdala i knjigu ''How to Be a Bawse'', koja je odmah postala bestseler New York Timesa.

Lilly Singh postala je i jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije kada je 2019. dobila vlastiti kasnonoćni talk show na NBC-u – A Little Late with Lilly Singh. Time je ušla u povijest kao prva žena obojenog podrijetla i otvoreno biseksualna osoba na toj poziciji.

Godine 2017. uvrštena je na Forbesovu listu najplaćenijih YouTubera, zaradivši 10,5 milijuna dolara.

Iako se emisija prikazivala samo dvije sezone, Lilly je dokazala da internet zvijezde itekako mogu uspjeti i u tradicionalnim medijima.

Ova djevojka sinonim je za hrabrost i borbu milijunima ljudi diljem svijeta

Singh je 2019. godine javno priznala da je biseksualna, istaknuvši kako joj je važno biti iskrena prema sebi i svojoj publici. Često naglašava da je dijete migranata, a u svojim nastupima otvoreno govori o izazovima koje je nosilo njezino odrastanje između dviju kultura.

Danas, s više od 15 milijuna pratitelja na društvenim mrežama, Singh ne staje. Radi na novim projektima, a njezin glas ostaje važan za generacije koje traže inspiraciju i dokaz da se uz trud i vjeru u sebe – može ostvariti sve.

