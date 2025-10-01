Supruga vatrenog javila se s daleke destinacije! Fotke koje je objavila oduzimaju dah

Nova objava Adriane Ćalete-Car oduševila je njene pratitelje.

Supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara, Adriana Ćaleta-Car, otputovala je u Kinu.

Na svom Instagram profilu podijelila je dojmove uz opis: ''Predivnih 7 dana u Kini, posao i uživanje'', a fotografije koje je objavila svjedoče tome da je doista maksimalno iskoristila svoje putovanje.

Na fotografijama Adriana uživa u šetnji šarmantnim ulicama ukrašenima lampionima, u društvu prijateljice, dok u ruci drži kavu iz Starbucksa. Urbani prizori isprepliću se s tradicionalnim, a Adriana pokazuje koliko zna uživati u jednostavnim trenucima.

Adriana Ćaleta-Car - 4 Foto: Instagram

Posebno zanimljive bile su i njezine fotografije s mladim djevojkama odjevenima u raskošne tradicionalne kineske kostime, koje su upotpunile cvjetnim krunama i raskošnim detaljima.

Adriana Ćaleta-Car - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Pero Galić pohvalio se sinom i snahom koja ima baš posebno ime: ''To sve ona vodi!''

Adriana nije propustila obići ni povijesne znamenitosti – fotografirala se ispred impozantnog kineskog hrama, odjevena u upečatljivo crveno odijelo, savršeno uklopljeno u ambijent koji odiše poviješću i tradicijom.

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Kako izgleda sestra jedne od najzgodnijih supruga Vatrenih?

Putovanje je zaokružila spektakularnim večernjim prizorima iz jednog od najviših nebodera u gradu, s pogledom na svjetlima obasjanu panoramu i prepoznatljivi Kineski toranj (Canton Tower).

Nedavno su ona i Duje imali veliki razlog za slavlje. Više pročitajte OVDJE.

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 2 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje je danas osramoćena influencerica koja je optužena za prijevaru povezanu s liječenjem djece?

Adriana svojim izgledom često puni medijske stupce, a kako joj stoji haljina s izazovnim prorezima pogledajte OVDJE.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Ova djevojka sinonim je za hrabrost i borbu milijunima ljudi diljem svijeta

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Sjećate se slatkog Lea iz MasterChefa? Danas izrađuje čuda od hrane, a prati ga 55 tisuća ljudi

Pogledaji ovo Celebrity Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''