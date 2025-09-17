Veliko slavlje u obitelji Ćaleta-Car! Fotografije sa suprugom zasjenili njihovi preslatki sinčići

Duje Ćaleta-Car proslavio je rođendan na stadionu sa suprugom Adrianom i sinovima, a ona mu je emotivnom porukom na Instagramu čestitala novo životno poglavlje.

Hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car proslavio je rođendan u društvu svoje obitelji, a njegova supruga Adriana nije propustila priliku da mu se javno obrati emotivnom porukom.

Na Instagramu je podijelila fotografije s nogometnog stadiona gdje je cijela obitelj pozirala u klupskim dresovima, a njihova dva sina u mini izdanju istog kompleta zasjenila su sve svojim simpatičnim izgledom.

"Sretan rođendan najboljem tati i najboljem mužu. Blagoslovljeni smo što te imamo", poručila je Adriana uz hashtag #ournewchapter, aludirajući na novo poglavlje u njihovom životu, budući da je Duje nedavno potpisao za španjolski klub.

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 5 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Duje i Adriana Ćaleta-Car - 4 Foto: Adriana Ćaleta-Car/Instagram

Njihova ljubav već godinama odolijeva izazovima nogometnog života, a svaki zajednički trenutak koriste za stvaranje uspomena s djecom.

Adriana Ćaleta-Car - 1 Foto: Instagram

Inače, Adriana i Duje, imaju dva sina - Felipea i Maura. Par se civilno vjenčao krajem svibnja 2021. godine u Dubrovniku u krugu najuže obitelji i prijatelja, a u lipnju 2022. godine imali su crkveno vjenčanje, također u Dubrovniku.

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

Adriana Ćaleta-Car Foto: Instagram

