Sjećate se njega? O legendarnom TV doktoru opet svi bruje zbog prekrasnih vijesti

Noah Wyle proslavio se u kultnoj seriji ''Hitna služba'', a ovih dana ponovno ima razloga za slavlje.

Noah Wyle, kojeg publika diljem svijeta pamti po legendarnoj ulozi dr. Johna Cartera u kultnoj seriji ''Hitna služba'', ponovno je u središtu pozornosti. Ovaj 54-godišnji glumac proglašen je pravim kraljem povratka nakon što je na dodjeli 77. Emmyja odnio jednu od najvažnijih nagrada.

Wyle je osvojio Emmy za najboljeg glumca u dramskoj seriji zahvaljujući ulozi u novoj medicinskoj drami The Pitt. Serija je pritom slavila i u najjačoj kategoriji – Najbolja dramska serija, čime je ukupno kući odnijela pet nagrada.

Noah Wyle Foto: Profimedia

U emotivnom govoru posebno je zahvalio onima koji su ga proslavili još u danima ''Hitne službe'', pravim medicinskim djelatnicima.

''Ponajviše, svima koji upravo odlaze u smjenu ili se vraćaju s nje – hvala vam što radite taj posao. Ova nagrada je za vas'', rekao je, piše Daily Mail.

Noah Wyle Foto: Profimedia

Noah Wyle Foto: Profimedia

Glumac nije zaboravio ni svoju suprugu, glumicu Saru Wyle, s kojom je u braku već 11 godina. Njoj se zahvalio na šarmantan način.

''Mojoj prekrasnoj supruzi Sari, koja posjeduje polovicu ove nagrade, ne samo zato što je to zakon u Kaliforniji, nego zato što ju je itekako zaslužila'', našalio se.

Noah Wyle, Sara Wyle Foto: Profimedia

Noah Wyle, Sara Wyle Foto: Profimedia

Podsjetimo, ovaj glumac se proslavio devedesetih godina ulogom simpatičnog, ali ambicioznog dr. Cartera, jednog od najprepoznatljivijih likova ''Hitne službe''. Serija je bila jedan od najvećih televizijskih fenomena 90-ih, a Wyle je zahvaljujući njoj postao globalna zvijezda.

Noah Wyle Foto: Profimedia

Danas, više od dva desetljeća kasnije, ponovno oduševljava publiku iku te dokazuje da je i dalje u vrhunskoj glumačkoj formi.

Noah Wyle, serija ''Hitna služba'' Foto: Profimedia

Noah Wyle, serija ''Hitna služba'' Foto: Profimedia

A pamtite li sve detalje o seriji ''Hitna služba''? Za vas smo napravili kviz u kojemu možete provjeriti svoje znanje. Pronađite ga OVDJE.

