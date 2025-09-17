Sjećate se njega? O legendarnom TV doktoru opet svi bruje zbog prekrasnih vijesti

Noah Wyle proslavio se u kultnoj seriji ''Hitna služba'', a ovih dana ponovno ima razloga za slavlje.
Noah Wyle, kojeg publika diljem svijeta pamti po legendarnoj ulozi dr. Johna Cartera u kultnoj seriji ''Hitna služba'', ponovno je u središtu pozornosti. Ovaj 54-godišnji glumac proglašen je pravim kraljem povratka nakon što je na dodjeli 77. Emmyja odnio jednu od najvažnijih nagrada.
Wyle je osvojio Emmy za najboljeg glumca u dramskoj seriji zahvaljujući ulozi u novoj medicinskoj drami The Pitt. Serija je pritom slavila i u najjačoj kategoriji – Najbolja dramska serija, čime je ukupno kući odnijela pet nagrada.
Noah Wyle Foto: Profimedia
U emotivnom govoru posebno je zahvalio onima koji su ga proslavili još u danima ''Hitne službe'', pravim medicinskim djelatnicima.
''Ponajviše, svima koji upravo odlaze u smjenu ili se vraćaju s nje – hvala vam što radite taj posao. Ova nagrada je za vas'', rekao je, piše Daily Mail.
Glumac nije zaboravio ni svoju suprugu, glumicu Saru Wyle, s kojom je u braku već 11 godina. Njoj se zahvalio na šarmantan način.
''Mojoj prekrasnoj supruzi Sari, koja posjeduje polovicu ove nagrade, ne samo zato što je to zakon u Kaliforniji, nego zato što ju je itekako zaslužila'', našalio se.
Podsjetimo, ovaj glumac se proslavio devedesetih godina ulogom simpatičnog, ali ambicioznog dr. Cartera, jednog od najprepoznatljivijih likova ''Hitne službe''. Serija je bila jedan od najvećih televizijskih fenomena 90-ih, a Wyle je zahvaljujući njoj postao globalna zvijezda.
Noah Wyle Foto: Profimedia
Danas, više od dva desetljeća kasnije, ponovno oduševljava publiku iku te dokazuje da je i dalje u vrhunskoj glumačkoj formi.
A pamtite li sve detalje o seriji ''Hitna služba''? Za vas smo napravili kviz u kojemu možete provjeriti svoje znanje. Pronađite ga OVDJE.
