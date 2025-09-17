Kruži video koji mnogo govori o odnosu Kate Middleton i kralja Charlesa!

Na pogrebu vojvotkinje od Kenta srdačan susret kralja Charlesa i Kate Middleton izazvao je brojne reakcije.

Jučer su kralj Charles III. i princeza od Walesa Kate Middleton prisustvovali pogrebu vojvotkinje od Kenta u Westminsterskoj kapeli. I dok su kamere zabilježile njihov dolazak, jedan trenutak između njih dvoje posebno je privukao pažnju javnosti.

Kate je stigla u pratnji princa Williama, a svojom odjevnom kombinacijom, posebno odabranim nakitom, odala je počast koja nosi duboku simboliku.

Kralj se na događaju pojavio bez kraljice Camille, koja je zbog upale sinusa ostala kod kuće. No ono što je uslijedilo između njega i princeze od Walesa nije prošlo nezapaženo – srdačan pozdrav, poljubac u obraz i elegantan naklon koji je Kate uputila kralju.

Charles, koji princezu smatra gotovo poput vlastite kćeri, ranije je znao iznenaditi svojim gestama prema njoj, no ovaj put sve je bilo u skladu s tradicijom. Njihova povezanost, produbljena zajedničkim izazovima i borbom s bolešću, očita je i danas. Kate je ove godine otkrila da je u fazi remisije, dok liječenje kralja i dalje traje.

Susret je mnoge podsjetio na trenutke iz dokumentarca "Harry i Meghan" kada je Meghan Markle neobično i, prema mnogima, podrugljivo imitirala protokolarni naklon kraljici Elizabeti II. Taj je trenutak izazvao brojne osude i postavio pitanje poštovanja prema monarhiji.

OVDJE pogledajte konačnu odluku Kate Middleton i princa Williama o velikoj promjeni.

