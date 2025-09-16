Ljepotici kojoj se divila regija život je završio tragično: Prizor u stanu šokirao je liječnike

Glumica čiji je talent osvajao publiku širom regije preminula je sa samo 47 godina.

Srpska glumica Sonja Savić bila je jedno od najprepoznatljivijih lica jugoslavenskog filma i kazališta. Iako su je mnogi obožavali, njezin život obilježile su teške borbe s ovisnostima. Ovih dana navršila bi 64 godine.

Sonja je u svijet glume ušla sa 16 godina, a četiri godine kasnije diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti u Beogradu.

Sonja Savić Foto: Cropix

Već u ranim dvadesetima započela je uspješnu karijeru debitirajući 1977. godine u filmu ''Leptirov oblak​''.Vrhunac slave postigla je početkom 80-ih godina, tijekom kojih je snimila pet filmova koji su obilježili jugoslavensku kinematografiju, a osvojila je i brojne nagrade, poput one na Venecijanskom festivalu.

Među njima je bio film "Una", koji je obilježila scena u kojoj gola Sonja jede trešnje na balkonu i zavodi svog profesora koji ju intervjuira. Ostali filmovi koji su obilježili njezinu karijeru bili su "Davitelj protiv davitelja", "Život je lep", Balkanski špijun", "Mi nismo anđeli", "Jug-jugoistok" te brojni drugi. Početkom 90-ih godina Sonja se počela baviti režijom i raditi na projektima koji su se protivili ratu u Jugoslaviji.

Sonja Savić Foto: Cropix

Na vrhuncu karijere upoznala je i jazz-glazbenika Vlajka Lalića, s kojim je godinama bila u vezi. Lalić je tragično poginuo 1990. godine utopivši se na jedrenju. Savić je u to vrijeme imala 29 godina, a rekla je jednom prilikom da sebe smatra udovicom. On joj je bio velika ljubav i maštala je o tome da s njim provede cijeli život.

Ipak, njegova tragična smrt ostavila je traga te Sonja više nije pronašla utjehu u ljubavi, a život joj je tada obuzela i droga koja ju je i odvela u smrt sa samo 47 godina.

Sonja Savić (Foto: Youtube Screenshot) Foto: Youtube Screenshot

Samo nekoliko dana poslije rođendana te 2008., glumica je pronađena mrtva u stanu svojih roditelja. 23. rujna, njen partner pozvao je liječnike koji su ostali šokirani prizorom koji su zatekli.

Sonja je okružena iskorištenim špricama ležala na podu u prostoriji u kojoj je jedini namještaj bio madrac.

Njena tragična smrt obišla je regiju, ali glumici na sprovod nije došao nitko od njenih kolega. Glumu je prije svoje smrti potpuno zanemarila, a u jednom je intervjuu izjavila kako bi voljela umrijeti kratkom i veselom smrću.

Njezina rodna kuća u Čačku pretvorena je u izložbeni prostor u kojemu su su smješteni njezini privatni predmeti. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Projekt o umjetnici nosi naziv ''Sonjin septembar''.

''Cilj nam je kroz sve te predmete pokazati Sonjinu veličinu. Naša je misija prikazati njezin alternativni stil i film, ali i čitavu alternativnu kulturu koju je predstavljala'', rekao je za RINU Predrag Živković, kustos umjetničke galerije Nadežda Petrović, u čijem se sklopu nalazi i Zavičajna kuća Sonje Savić, prenosi Blic.

