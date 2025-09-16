Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju

Kraljevska obitelj zauvijek se oprostila od vojvotkinje Katherine Worsley, koja je preminula 4. rujna.

Kralj Charles III. prvi je britanski monarh u posljednjih otprilike 400 godina koji je prisustvovao rimokatoličkoj misi pridruživši se u utorak članovima svoje obitelji na pogrebu vojvotkinje od Kenta, supruge rođaka pokojne kraljice Elizabete.

Vojvotkinja Katharine Worsley, koja je u kraljevsku obitelj ušla udajom za princa Edwarda, vojvodu od Kenta godine 1961. godine, umrla je 4. rujna u dobi od 92 godine.

U sklopu privatnog bdijenja održanog dan prije njezin je lijes ostao tijekom noći u kapeli Blažene Djevice Marije. Javnost je najviše pamti po prisutnosti na teniskom turniru u Wimbledonu, gdje je od 1969. godine pomagala pri dodjeli trofeja. Poznata je i po prelasku na rimokatoličku vjeru 1994. godine kada je postala prvi član britanske kraljevske obitelji koji je to učinio nakon kralja Karla II., koji je vjeru promijenio na samrtnoj postelji 1685. godine.

Prisustvujući vojvotkinjinu sprovodu, Charles III., vrhovni upravitelj Protestantske crkve Engleske, prekinuo je dosadašnju tradiciju.

Službu je u londonskoj Westminsterskoj katedrali predvodio kardinal Vincent Nichols, duhovni vođa katolika u Engleskoj i Walesu. Na misi su bili kraljev sin i nasljednik trona, princ William i njegova supruga Kate, a Charlesova supruga Camilla nije bila ondje zbog blaže prehlade.

"Ovaj će sprovod biti od velikoga povijesnog značaja", rekla je za Sunday Times Catherine Pepinster, bivša urednica katoličkog tjednog časopisa "The Tablet".

"Ovo je velik korak naprijed u ekumenskim odnosima", istaknula je.

Charles već godinama ističe da želi zaštititi sve vjere. On i njegova supruga Camilla među posljednjim su službenim posjetiteljima koji su vidjeli papu Franju prije njegove smrti u travnju.

