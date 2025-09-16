Treba li se Hrvatska povući s Eurosonga ako Izrael ostane na natjecanju? Recite nam u anketi!

Već pet država dalo je uvjet koji bi mogao promijeniti glazbeno natjecanje koje se ove godine održava u Austriji.

Španjolska je u utorak donijela povijesnu odluku – tamošnji javni servis RTVE izglasao je povlačenje zemlje s Eurosonga 2026. ako u natjecanju bude sudjelovao Izrael.

Eurosong 2025. - 2 Foto: Profimedia

Time je postala peta država koja je najavila bojkot, nakon Nizozemske, Slovenije, Islanda i Irske. Ova odluka posebno odjekuje jer je Španjolska prva članica takozvane Velike petorke – skupine u kojoj su još Velika Britanija, Njemačka, Italija i Francuska, a koje svake godine imaju osigurano mjesto u finalu Eurosonga.

Eurosong 2025. - 1 Foto: Profimedia

Ovaj potez otvorio je lavinu rasprava diljem Europe, ali i pitanje – treba li Hrvatska sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču ako Izrael ostane na natjecanju?

Eurosong 2025. - 3 Foto: Profimedia

Kao glavni razlozi bojkotiranja Eurosonga spominju se: humanitarna situacija u Gazi, sloboda medija i sigurnost novinara te politička instrumentalizacija natjecanja.

Sve o ratu Izraela i Palestine čitajte OVDJE.

