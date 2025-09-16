Posljednji pogled u kameru: Robert Redford je prekinuo mirovinu zbog ove uloge

Robert Redford prije pola godine vratio se nakratko glumi epizodnom ulogom u seriji "Dark Winds", čiji je bio i izvršni producent.

Legendarni filmaš Robert Redford preminuo je u 90. godini, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u svijetu filma, umjetnosti i društvenog aktivizma.

Iako se već ranije povukao iz glume, njegova posljednja uloga sada je tiha, ali snažna točka na impresivnu karijeru. Bilo je to prije samo pola godine, a prije toga ga nismo vidjeli na malim ekranima šest godina jer je otišao u mirovinu.

U prvoj epizodi treće sezone western serije ''Dark Winds'' na AMC-u, Redford se nakratko pojavio na malim ekranima.

Robert Redford - 2 Foto: Youtube

Redford, koji je ujedno izvršni producent na seriji, glumio je zatvorenika koji je igrao šah, a njemu se u sceni pridružio književnik i autor serijala "Pjesme o ledu i vatri" George R.R. Martin.

Kako je priznao redatelj serije Chris Eyre, Redfordova epizodna uloga bila je u planu još od prve sezone, no prvi konkretni razgovori uslijedili su tek kasnije.

Robert Redford - 2 Foto: Profimedia

Prije toga gledali smo ga u filmu "Avengers: Endgame", objavljenom 2019. godine.

Robert Redford Foto: Profimedia

Sibylle Szaggars, Robert Redford Foto: Profimedia

