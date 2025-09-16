Težak životni put Roberta Redforda: Od alkohola do tragedije koja ga je slomila

Robert Redford svojim ulogama ostavio je neizbrisiv trag u svijetu filma i serija, ali njegov život nije bio niti malo lagan.

Jedno od najprepoznatljivijih lica američkog filma Robert Redford preminuo je u dobi od 89 godina.

Rođen je 1936. godine u Santa Monici, u obitelji skromnog porijekla. Odrastao je u Los Angelesu, gdje je rano pokazivao buntovnički duh – više ga je zanimalo crtanje i sport nego školske obaveze. Nakon što je zbog problema s alkoholom izbačen s fakulteta, putovao je Europom, sanjajući o umjetnosti. Upravo su ga te rane životne borbe oblikovale – umjesto da propadne, pronašao je izlaz u slikarstvu, a potom i u glumi.

Debra Winger, Robert Redford Foto: Profimedia

Njegov glumački put započeo je na Broadwayu, a zatim se probio i na televiziju. Filmsku slavu stekao je krajem 60-ih, a pravi proboj došao je s ulogom u kultnom filmu ''Butch Cassidy i Sundance Kid''. Uslijedile su uloge u hitovima poput ''The Sting'', ''The Way We Were'' i ''All the President’s Men'', koje su ga učvrstile kao simbol šarma, inteligencije i dubine. No, Redford nije bio samo glumac – pokazao je i redateljski talent, a film ''Ordinary People'' mu je donio Oscara za najbolju režiju.

Robert Redford Foto: Profimedia

U privatnom životu bio je tih i povučen. Oženio se mlad, s Lolom Van Wagenen, s kojom je imao četvero djece, ali njihov brak nije potrajao. Kasnije je pronašao novu ljubav s umjetnicom Sibylle Szaggars, s kojom se upoznao krajem 90-ih u svom Sundance Mountain Resortu. Vjenčali su se 2009. godine i od tada su bli nerazdvojni.

Sibylle Szaggars, Robert Redford Foto: Profimedia

Oboje umjetnici, ali i strastveni borci za očuvanje okoliša, zajedno su radili na brojnim projektima kroz njezinu neprofitnu organizaciju. Iako su o svojoj vezi rijetko govorili javno, Redford je svojedobno priznao da mu je Sibylle dala potpuno novi život i opisao je kao posebnu osobu s kojom je dijelio istinske vrijednosti.

Sibylle Szaggars, Robert Redford Foto: Profimedia

Sibylle Szaggars, Robert Redford Foto: Profimedia

Veliku bol Redford je proživio 2020. godine, kada je preminuo njegov sin James. James Redford bio je talentirani dokumentarist, redatelj i aktivist, a dugi niz godina borio se s autoimunom bolešću jetre poznatom kao primarni sklerozirajući holangitis. U dva navrata bio je podvrgnut transplantaciji jetre, a dok je čekao treću, liječnici su mu otkrili karcinom žučnih kanala. Preminuo je 16. listopada 2020. u dobi od 58 godina, u svom domu u Marin Countyju u Kaliforniji, ostavivši iza sebe suprugu Kyle i dvoje djece, Dylana i Lenu. Smrt sina duboko je pogodila Redforda, koji je gubitak nazvao neizmjernim.

Sibylle Szaggars, Robert Redford Foto: Profimedia

Posljednji put pred kamerama, Robert Redford pojavio se u prvoj epizodi treće sezone western serije Dark Winds na AMC-u, gdje je kratko utjelovio zatvorenika koji igra šah. U toj simboličnoj sceni pridružio mu se i književnik George R.R. Martin, autor serijala Pjesme o ledu i vatri, a zanimljivo je da je Redford bio i izvršni producent serije – što ovu pojavu čini posebnim, tihim oproštajem od uloge glumca.

Robert Redford - 1 Foto: Youtube

