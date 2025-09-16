Naš bivši nogometaš poslije razvoda od Fani Čapalije povukao se iz javnosti, no sada je primijećen u izlasku

Ivica Mornar snimljen je u rijetkom izlasku, a društvo mu je pravila predivna supruga Katja.
Naš umirovljeni nogometaš Ivica Mornar na vrhuncu slave punio je medijske stupce i svojim privatnim životom, no posljednjih godina živi povučeno i rijetko se pojavljuje u javnosti.
Sada je u društvu 11 godina mlađe supruge Katje prisustvovao otvorenju nove poliklinike u Splitu, gdje nije mogao proći neopaženo.
Ivica Mornar - 1 Foto: PR
Par je zagrljen pozirao pred fotografima, a predivna Katja u dugoj haljini na točkice ukrala je svu pozornost.
Ivica Mornar Foto: Vladimir Dugandzic/Cropix
Ivica i Katja u braku su od 2007. i zajedno imaju dvije kćeri, od kojih je jedna rođena iste godine kada su se vjenčali, a druga 2010.
Ivica Mornar i supruga Katja Foto: Tom Dubravec/Cropix
S Katjom je pronašao drugu sreću nakon razvoda od Fani Čapalije, koja je 1993. godine ponijela titulu Miss Hrvatske. Njih dvoje zajedno su proveli sedam godina, od čega tri u braku, a razveli su se 2001. U našoj galeriji pogledajte kako je izgledalo njihovo vjenčanje.
Vjenčanje Ivice Mornara i Fani Čapalije Foto: Paun Paunović/Cropix
Vjenčanje Ivice Mornara i Fani Čapalije Foto: Paun Paunović/Cropix
Fani Čapalija Foto: Tom Dubravec/Cropix
Kako Fani izgleda danas, pogledajte OVDJE.
