Tko je suprug Željke Markić? Ugledni je liječnik, a pokazala ga je samo nekoliko puta

Željka Markić već je godinama u braku s uglednim liječnikom Tihomirom Markićem.

Poznata aktivistica, prevoditeljica i nekadašnja novinarka Željka Markić proteklog vikenda oženila je sina Frana. Više pročitajte OVDJE.

''Pod nježnim okriljem Gospe od Otoka, vjenčali su se naš Fran i njegova predivna Suzana. Tihomir i ja zahvalni smo Bogu što smo mogli, zajedno s obitelji, kumovima i prijateljima, svjedočiti njihovoj ljubavi i radosti'', napisala je Željka na Facebooku uz fotografije s vjenčanja.

Željka je majka četvero djece, a udana je za urologa Tihomira Markića. Par ima četvoricu sinova: Antu, Frana, Petra i Šimuna.

Njen suprug ne voli se medijski eksponirati, a evo tko je on.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U KBC-u Sestre milosrdnice završio je specijalizaciju iz urologije, a zaposlen je kao urolog u Općoj bolnici Nova Gradiška. Također, suvlasnik je jedne privatne zagrebačke poliklinike.

''Kada smo se vjenčali, željeli smo imati najmanje četvero djece. Oboje smo iz velikih obitelji i bilo nam je odlično odrastati s braćom i sestrama. U prvim godinama braka Tihomir se morao više posvetiti poslu, specijalizaciji, a ja sam se više posvetila djeci. Pritom sam za sebe odabirala poslove s fleksibilnim radnim vremenom i one koje sam mogla raditi od kuće. Mama mi je uvijek govorila da žena može imati i veliku obitelj i karijeru, jedino treba znati komu i čemu dati prednost. Djeca dolaze jedno po jedno, tako da smo sa svakim sljedećim bili sve bolje organizirani. Dok stvarate obitelj, mnogo toga morate raditi u isto vrijeme – dobivate djecu, osiguravate egzistenciju, gradite karijeru, a u svemu ste početnik. Kad smo kupili prvi automobil, shvatila sam da nije uspjeh kupiti novi auto, nego ga napuniti djecom'', ispričala je Željka 2019. godine za Nacional.

