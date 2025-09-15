Oženio se sin Željke Markić! Ponosna majka podijelila je djelić atmosfere s emotivnom porukom

Željka Markić s ponosom je podijelila da se njezin sin Fran vjenčao u crkvi Gospe od Otoka sa svojom izabranicom Suzanom.

U crkvi Gospe od Otoka u Solinu održano je vjenčanje Frana Markića, sina poznate aktivistice Željke Markić (60), i njegove izabranice Suzane.

Sretni trenutak iz obiteljskog života Markić je podijelila s prijateljima i pratiteljima na društvenim mrežama.

"Pod nježnim okriljem Gospe od Otoka, vjenčali su se naš Fran i njegova predivna Suzana. Tihomir i ja zahvalni smo Bogu što smo mogli, zajedno s obitelji, kumovima i prijateljima, svjedočiti njihovoj ljubavi i radosti", napisala je ponosna majka na Facebooku.

Pogledaji ovo Celebrity U haljini dostojnoj crvenog tepiha našu influencericu uspoređuju s Jennifer Lopez!

Ovo je drugo vjenčanje u obitelji Markić u kratkom vremenu. Nedavno je bračne zavjete izrekao i njezin sin Šimun, a tada je atmosferu dodatno uveličao nastup Marka Perkovića Thompsona.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Okrenula se duhovnoj glazbi: Zašto je Albina rasplakala okupljene ispred zagrebačkog fakulteta?

Podsjetimo, Željka Markić i njezin suprug Tihomir, inače liječnik, imaju četvoricu sinova – Antu, Frana, Petra i Šimuna. Javnosti je Željka poznata kao konzervativna aktivistica, prevoditeljica i bivša novinarka, a iako je diplomirala medicinu, nikada se nije bavila liječničkom praksom.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Donosimo ekskluzivni razgovor s neuništivim Mišom Kovačem: ''Najvažnija je za čovjeka duša!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Šokantna transformacija! Seks-bomba zbog najteže uloge dosad udebljala se 13 kilograma

Pogledaji ovo Nekad i sad Šokantna transformacija! Seks-bomba zbog najteže uloge dosad udebljala se 13 kilograma