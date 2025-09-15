Donosimo ekskluzivni razgovor s neuništivim Mišom Kovačem: ''Najvažnija je za čovjeka duša!''

IN magazin je ovoga ponedjeljka započeo ekskluzivnim razgovorom s legendarnim Matom Mišom Kovačem, koji se proteklog vikenda nakon dugo vremena pojavio u javnosti na jednom splitskom događaju. S kraljem hrvatske estrade družio se naš Gordan Vasilj.

Potpuni delirij nastao je kada je legendarni Mate Mišo Kovač uzeo mikrofon i spontano zapjevao svoje bezvremenske hitove koje vrijeme nimalo nije okrznulo, kao ni njegovu karizmu. Uzvanici na otvorenju poliklinike u gradu podno Marjana su mobitelima bilježili trenutke za pamćenje, a zajedničko pjevanje pretvorilo je večer u nezaboravnu uspomenu.

Kralj estrade, kojeg duže vrijeme nismo vidjeli u javnosti, na splitsko je događanje stigao u pratnji supruge Lidije i dao ekskluzivni intervju za In Magazin.

''Kad sam ja dobio Lidiju, ona je bila totalno za mene, totalno. Mi smo 27 godina zajedno, da nije nje ja bih bio mrtav u bolnici i poslije bolnice. Nemam mater, nemam ćaću, nemam sestru, nemam brata, nemam Edija. Samo se okrenem njoj i to je to.''

Apsolutni diskografski rekorder, koji je u 61 godinu karijere prodao više od 20 milijuna ploča ne krije koliko je ponosan na svoju kćer Ivanu, koja već 19 godina uspješno plovi našom glazbenom scenom.

''Ivana ima svoj život, pjeva strahovito, snima. Ja je ne diram, kad budem išao za Novu godinu, bit će i Ivana sa mnom. Ona pjeva strašno. Prošla je najgore''.

84-godišnji Šibenčanin se prisjetio i teških dana, kada je preživio pokušaj samoubojstva zbog bola za izgubljenim sinom Edijem.

''Bio sam u komi, i na ulazu u bolnicu se pojavilo puno ljudi. Prvi mi je došao momak, isusovac, poljubio me u čelo i rekao 'ja imam Isusa i tebe', okrenuo se i otišao.''

Podsjetimo, u pripremi je dugometražni igrani film o jednoj od najvećih glazbenih ikona s ovih prostora. Film radnog naslova 'MIŠO' bit će prvi biografski projekt ovakvih razmjera o pjevaču čije su pjesme obilježile kolektivno pamćenje, a čija životna priča nadilazi granice estrade.

''Kad sam ja pjevao u Šibeniku, na proslavi grada. Meni je ušao momak u šator i rekao 'ja sam Rumunj, koji živi u Londonu, naučio sam hrvatski preko vaših ploča'. Ja sam rekao hvala lijepa.''

Neuništivog Mišu nije stvorila glazbena industrija, koja kao na traci štanca zvijezde kratkog sjaja, nego narod. I u tome je tajna njegove scenske dugovječnosti.

''Najvažnija je za čovjeka duša, dostojanstvo, vjera i država.''

Sa svojom Lidijom posljednjih godina živi u Strožancu kod Splita, a u njihovu domu je, priznaje, upaljena samo Nova TV.

''Gledam In Magazin, to je najbolja emisija, gledam Dnevnik Nove TV, gledao sam ove dvije serije 'Daleki grad' i 'Leyla'. Imaju strašne glumce, tako iskreno, tako dobro, da je to nevjerojatno. Ja ne upalim ton, tako da ih gledam kako ja hoću, ne slušam turski jezik'', iskren je kao i uvijek naš Mišo.

Sjajno raspoloženi pjevač pokazao je da u njemu ima još itekakve vatre. Zdrav nam bio i još dugo u zdravlju poživio!

