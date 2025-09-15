Šokantna transformacija! Seks-bomba zbog najteže uloge dosad udebljala se 13 kilograma

Sydney Sweeney transformirala se za ulogu boksačice Christy Martin udebljavši se preko 13 kilograma i trenirajući po tri puta dnevno.
Za ovu zahtjevnu ulogu Sweeney je prošla kroz drastičnu fizičku transformaciju – udebljala se više od 13 kilograma i prošla tromjesečni intenzivni boksački režim.
Sydney Sweeney - 2 Foto: Profimedia
Sydney Sweeney - 8 Foto: Profimedia
"Trenirala sam i do tri puta dnevno s profesionalnim trenerima", otkrila je na premijeri filma u Torontu.
Glumica je priznala da je u procesu posebno uživala u dijeti punoj burgera, milkshakeova i proteinskih napitaka.
Sydney Sweeney - 7 Foto: Profimedia
Sydney Sweeney - 3 Foto: Profimedia
Sydney Sweeney - 5 Foto: Profimedia
Film prati životnu priču jedne od prvih žena koje su uspjele probiti se u profesionalni boks, ne zaobilazeći njezine osobne drame, obiteljsku napetost i turbulentni brak s trenerom Jimom, kojeg tumači Ben Foster.
Sydney Sweeney - 6 Foto: Profimedia
Sydney Sweeney - 4 Foto: Profimedia
"Najviše me privukla njezina snaga i odlučnost. Christy je žena koja je inspirirala cijeli svijet sporta", izjavila je Sydney, koja se ovim projektom još jednom dokazala kao glumica spremna na velike izazove, i fizički i emotivno.
