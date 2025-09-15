Šokantna transformacija! Seks-bomba zbog najteže uloge dosad udebljala se 13 kilograma

Sydney Sweeney transformirala se za ulogu boksačice Christy Martin udebljavši se preko 13 kilograma i trenirajući po tri puta dnevno.

Glumica Sydney Sweeney (27), poznata po glamuroznim ulogama i besprijekornom izgledu, šokirala je obožavatelje novim izdanjem u biografskom filmu "Christy", u kojem utjelovljuje legendarnu boksačicu Christy Martin.

Za ovu zahtjevnu ulogu Sweeney je prošla kroz drastičnu fizičku transformaciju – udebljala se više od 13 kilograma i prošla tromjesečni intenzivni boksački režim.

"Trenirala sam i do tri puta dnevno s profesionalnim trenerima", otkrila je na premijeri filma u Torontu.

Glumica je priznala da je u procesu posebno uživala u dijeti punoj burgera, milkshakeova i proteinskih napitaka.

Film prati životnu priču jedne od prvih žena koje su uspjele probiti se u profesionalni boks, ne zaobilazeći njezine osobne drame, obiteljsku napetost i turbulentni brak s trenerom Jimom, kojeg tumači Ben Foster.

"Najviše me privukla njezina snaga i odlučnost. Christy je žena koja je inspirirala cijeli svijet sporta", izjavila je Sydney, koja se ovim projektom još jednom dokazala kao glumica spremna na velike izazove, i fizički i emotivno.

