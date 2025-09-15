Okrenula se duhovnoj glazbi: Zašto je Albina rasplakala okupljene ispred zagrebačkog fakulteta?

Večer molitve i glazbe održana je na Jordanovcu u čast Anamarije Carević, koja bi ove godine navršila 21 godinu.

Na Jordanovcu, ispred Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, sinoć je održana večer ispunjena molitvom, pjesmom i zajedništvom u znak sjećanja na Anamariju Carević.

Događaj je organizirala Zaklada koja nosi njezino ime, a okupio je brojne vjernike, prijatelje, donatore i sve one koji su željeli odati počast njezinoj uspomeni.

Koncert u čast Anamarije Carević

Emotivan susret održan je povodom Anamarijinog rođendana, a ove bi godine navršila 21 godinu.

Program su uveličali nastupi Vanesse Mioč, Albine Grčić, fra Marina Karačića te zbora Izvor iz Župe sv. Josipa.

Koncert u čast Anamarije Carević

Koncert u čast Anamarije Carević

Koncert u čast Anamarije Carević

Podsjetimo, Anamarija Carević izgubila je život u zagrebačkom potresu 22. ožujka 2020., što je ostavilo dubok trag u srcima mnogih.

