Albina o novom pothvatu nakon što je život posvetila vjeri: ''Radim to iz poziva, ne iz koristi''

Naša glazbenica je objavila spot za svoju novu pjesmu ''Što je započeto dovrši''.

Naša glazbenica Albina Grčić prije godinu dana osjetila je poziv i svoj život u potpunosti posvetila vjeri, a sada je objavila i spot za duhovnu pjesmu koju je nedavno snimila.

Pjesma se zove ''Što je započeto dovrši'', a o vjeri i pjesmi je progovorila za naš IN magazin.

Albina Grčić - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo inMagazin Doznajemo nove detalje o zdravstvenom stanju Halida Bešlića: ''Kako sada stvari stoje...''

''Nekako ovo doživljavam puno osobnije, jer to radim iz nekakvog poziva, ne iz nikakve koristi, tako da mi je drago, da evo, kroz te tekstove i kroz te darove koje sam dobila mogu možda dotaknuti ljude.'', kaže Albina.

I dotaknula je mnoge, a u prilog tome idu komentari ispod njezinog novog spota na YouTubeu.

''Imaš anđeoski glas. Stvarno predivna pjesma, spot također'', ''Albina ova pjesma dira dušu'', ''Prekrasno'', ''Drago mi je da si krenula u ovom smjeru, željni smo duhovne glazbe više nego ikad'', ''Kada talent upotrijebiš u Božju slavu, pravim putem i znaš da je to put mira'', ''Uvijek si bila predivna i osjećala sam da nosiš dubine u sebi. Upoznala si Isusa srcem i to se vidi'', ''Toliko lijepo, čisto, prirodno, Božje'', dio je komentara o Albininom novom spotu.

Sviđa li vam se spot za novu Albininu pjesmu? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Pazio je na svaki detalj! Zavirite u renovirani dnevni boravak našeg influencera

Galerija 25 25 25 25 25

Pjevačica je nedavno podijelila fotografiju iz Međugorja kojom je dala naslutiti još jednu lijepu vijest. Više pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, Albina je 2021. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock".

Albina Grčić - 7 Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Borba bujnih dekoltea: Sve je stalo kad su se ove dvije ljepotice pojavile!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ispod prozirne čipkaste haljine potpuno se vidjelo njezino donje rublje

Pogledaji ovo Celebrity Udala se Thompsonova nećakinja! Posebni detalji na bajkovitoj vjenčanici sve su očarali