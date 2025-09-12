Poznati Splićani progovorili o važnosti vjere u njihovim životima: ''Čuo sam glas - trebaš prestati piti!''

Vodimo vas u Split na humanitarni koncert ''400 godina Župe sv. Križa''. Za obnovu župne kuće u Velom Varošu zapjevali su Zorica Kondža, Dražen Zečić, Tonči Huljić, Petar Dragojević, Andrea Šušnjara, Marko Pecotić Peco i Albina, koji su se s našim Gordanom Vasiljem za IN magazin raspričali o važnosti vjere u svojem životu.

Splitske glazbene zvijezde još su jednom pokazale veliko srce. Ovog puta udružile su glasove na humanitarnom koncertu za obnovu župne kuće crkve svetog Križa u Velom Varošu, koja slavi velikih 400 godina postojanja.

''Mogu kazat da sam davno zaključila da mi Bog nije dao glas samo za mene, da ja i moja i familija možemo živjeti od njega, nego da ga moram podijeliti upravo za ovako dobre stvari i onda se dobro osjećam i mislim da mi se onda to vrati.'', zaključila je Zorica Kondža.

U nezaboravnoj večeri, gdje je pjesma postala molitva, naši poznati su za In Magazin otkrili koliku ulogu ima vjera u njihovim životima.

''Pa potpunu. Ja sam sad negdje između, kako bih rekao, nisam više na zemlji, a prerano mi je za nebo i tako se snalazim u tim okolnostima. Nekako se sve više uvlačim u introspekciju, a sve je manje potrebe da se manifestiram.'', kaže nam Tonči Huljić.

Tonči Huljić Foto: In Magazin

''Imam osjećaj i vjeru da je sve nekako bio Božji put, da sam najmanje zaslužan ja nego vjera i Bog koji je odlučio da će to biti tako.'', priznaje Dražen Zečić.

''S tim se budim, s tim idem leć, jer bez toga nema ništa, tako da mi se stvarno oslanjamo na vjeru, na Gospodina, na Boga, jer ne bi nas bilo toliko, rekli bi 'rastavio bih se ja odavno''', kaže Petar Dragojević.

''Vjerujem onaj trenutak kad sam ja čuo glas u sebi, kad sam pitao sam sebe što trebam napraviti za ići dalje, čuo sam glas 'trebaš prestati piti'. Siguran sam da je to bio Bog i zato sam tako čvrsto i ostao i nema šanse da će me bilo što pokolebati u mom nastojanju da više uopće pomislim piti alkohol.'', priznao nam je Marko Pecotić Peco.

''Mogu se pohvaliti da su to na neki način baš prijatelji naše župe i često se s njima i vidimo i družimo. Andrea mi je nekad npr. bila učenica, Veritas aeterna je zbor koji je meni pjevao dok sam bio kapelan pa je tu bila Albina koja je s njima pjevala. Sve su to na neki način ljudi koje poznajem i koji su uistinu uvijek kad je nešto trebalo za bilo koji projekt koji sam radio kao svećenik, oni su bili na raspolaganju.'', ispričao je don Mihael Prović.

Zorica Kondža - 1 Foto: In Magazin

Andrea Šušnjara priznaje da joj je upravo vjera davala najveću snagu u borbi protiv teške bolesti, koja joj je dijagnosticirana kad je imala samo 20 godina.

''Bog je jedini koji me izvukao u tim nekim teškim trenucima. Kad si sam sa sobom više pričaš s Bogom, više moliš. Ja sam stvarno u crkvi odmalena, dolazim čak iz obitelji koja nije baš išla u crkvu. Ja sam kao dijete osjetila poziv i stalno sam vikala, 'mama, čujem zvono od crkve, želim ići u crkvu', tako da bih ja znala doći u nedjelju ujutro na prvu misu i onda sam stajala sve do kraja, ne bih uopće izišla iz crkve dok sve mise nisu bile gotove.'', smatra Andrea Šušnjara.

Glazbenici su nam otkrili i koliko često se mole.

''Ne izlazim bez toga iz kuće, jutarnja molitva mi traje između 45 minuta i sat vremena.'', otkrio nam je Tonči Huljić.

''Još od malena, od moje pokojne bake koja me uspavljivala s molitvom, to je nada, vjera, da toga nema gdje bi.'', kaže Zorica Kondža.

''Svakodnevno se molim i naravno kad mogu odem u crkvu, puno mi znači, napunim se snage, ljubavi i što je najbitnije duhovnog mira.'', priča Dražen Zečić.

''Ne samo kad mi je teško nego kad mi je i lijepo i uvijek se prekrstim i prije i poslije nastupa i uvijek se zahvalim Bogu.'', kaže Šušnjara.

Petar Dragojević, koji je nedavno po šesti put postao otac, smatra da suprugu treba držati na prvom mjestu, a onda djecu.

''Znači naravno da su djeca vrlo bitna, kao i žena, ali bez žene ne bi bilo te djece. Tako da mislim da treba imat jedan poseban odnos sa ženom, stavljati je ipak na prvo mjesto, jer na kraju krajeva, mi ostajemo sami. Djeca će doći i otići.'', zaključio je Dragojević.

Albina je prije godinu dana osjetila poziv i svoj život u potpunosti posvetila vjeri. Prije nekoliko dana snimila je i novu duhovnu pjesmu.

''Nekako ovo doživljavam puno osobnije, jer to radim iz nekakvog poziva, ne iz nikakve koristi, tako da mi je drago, da evo, kroz te tekstove i kroz te darove koje sam dobila mogu možda dotaknuti ljude.'', kaže Albina.

Albina Grčić Foto: In Magazin

Baš kao što je publiku dotaknula na devetodnevnoj proslavi 400 godina Župe sv. Križa, koja traje do nedjelje.

