Udala se Thompsonova nećakinja! Posebni detalji na bajkovitoj vjenčanici sve su očarali

Na društvenim mrežama pojavili su se prizori Lejdi Perković i Ivana Jarneca ispred crkve, a sve upućuje na to da je par izrekao sudbonosno "da"
Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije para ispred crkve koje ukazuju da je par izrekao sudbonosno ''da''.
Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram
Prekrasna Lejdi odmah je privukla sve poglede. Zablistala je u dugoj čipkastoj vjenčanici bez naramenica, ali s odvojenim rukavima, koja je naglasila njezinu figuru i eleganciju. Romantični veo dodatno je zaokružio bajkoviti izgled mladenke.
Naš plesač za poseban dan odabrao je tamnoplavo odijelo s leptir mašnom.
Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram
Lejdi Perković Foto: Instagram
Svadbeno slavlje okupilo je obitelj i prijatelje, a atmosfera je već prema prvim kadrovima bila vesela, emotivna i ispunjena pjesmom. Slavlje se zahuktavalo uz Thompsonov hit, a više o tome pročitajte OVDJE.
Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram
Na Instagramu se ovih dana Lejdi pohvalila i fotografijama s čak dvije svoje djevojačke zabave ovog ljeta. Više pogledajte OVDJE.
Ivan Jarnec i Lejdi Perković - 9 Foto: Instagram
Podsjetimo, o njihovim zarukama prije dvije godine itekako se pisalo. Ivan je Lejdi zaprosio u ''Plesu sa zvijezdama''. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.
