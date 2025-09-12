Udala se Thompsonova nećakinja! Posebni detalji na bajkovitoj vjenčanici sve su očarali

Na društvenim mrežama pojavili su se prizori Lejdi Perković i Ivana Jarneca ispred crkve, a sve upućuje na to da je par izrekao sudbonosno "da"

Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, i naš plesač Ivan Jarnec su se vjenčali.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije para ispred crkve koje ukazuju da je par izrekao sudbonosno ''da''.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

Prekrasna Lejdi odmah je privukla sve poglede. Zablistala je u dugoj čipkastoj vjenčanici bez naramenica, ali s odvojenim rukavima, koja je naglasila njezinu figuru i eleganciju. Romantični veo dodatno je zaokružio bajkoviti izgled mladenke.

Naš plesač za poseban dan odabrao je tamnoplavo odijelo s leptir mašnom.

Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram

Lejdi Perković Foto: Instagram

Svadbeno slavlje okupilo je obitelj i prijatelje, a atmosfera je već prema prvim kadrovima bila vesela, emotivna i ispunjena pjesmom. Slavlje se zahuktavalo uz Thompsonov hit, a više o tome pročitajte OVDJE.

Lejdi Perković i Ivan Jarnec - 1 Foto: Instagram

Na Instagramu se ovih dana Lejdi pohvalila i fotografijama s čak dvije svoje djevojačke zabave ovog ljeta. Više pogledajte OVDJE.

Ivan Jarnec i Lejdi Perković - 9 Foto: Instagram

Podsjetimo, o njihovim zarukama prije dvije godine itekako se pisalo. Ivan je Lejdi zaprosio u ''Plesu sa zvijezdama''. Kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

