Kao manekenka! Odvažna haljinica pun je pogodak za Franku Batelić

Franka Batelić zablistala je u crnoj kratkoj haljini zbog koje su se njezine duge noge našle u prvom planu.

U monumentalnom prostoru Muzeja suvremene umjetnosti u četvrtak navečer održana je revija eNVy rooma powered by OMODA & JAECOO. Kolekcija jesen/zima 2025 predstavljena je pred impresivnim brojem najistaknutijih modnih influencera, umjetnika, glazbenika, dizajnera i prijatelja modne kuće, a među uzvanicima su bile Jelena Rozga, Nina Badrić, Judita Franković, Miach, Mia Kovačić, Nika Turković i mnogi drugi.

Na modnoj reviji istaknula se i naša glazbenica Franka Batelić.

Franka Batelić Foto: John Pavlish

Pojavila se u elegantnoj kratkoj crnoj haljini s blistavim detaljima, koja je savršeno istaknula njezinu besprijekornu figuru i vitke noge.

Franka je odabrala model s dugim rukavima i strukturiranim ramenima, dok je donji dio haljine oduševio decentnim sjajem i asimetričnim krojem. Izdanje je zaokružila visokim potpeticama s remenčićem i crnom torbicom u ruci, dok je frizura bila zaglađena u moderni niski rep, naglašavajući njezine crte lica i upečatljive naušnice.

Franka Batelić u Parizu - 5 Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka Batelić - 3 Foto: Instagram

Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram

